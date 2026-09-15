Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann avivan los rumores de una reconciliación; incluso, medios apuntan que habrían vuelto a usar sus anillos de matrimonio.

Durante el fin de semana, Mauricio Ochamnn y Aislinn Derbez acudieron a Las Vegas a ver a Carin León y fueron captados muy cariñosos.

Mauricio Ochamnn y Aislinn Derbez llevan separados 6 años, pero todo indica que se habrían dado una nueva oportunidad en el amor.

Aslinn Derbez y Mauricio Ochmann habrían vuelto a usar sus anillos de boda

Durante el concierto de Carin León, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez fueron fotografiados mientras caminaban abrazados; lo que más llamó la atención, fue que cada uno llevaba un collar colgado del cuello.

Este detalle destacó redes sociales, pues todo indica que la pareja volvió a usar sus anillos de matrimonio.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez habrían usado sus anillos de boda (Especial )

La pareja lleva 6 años separados, durante los cuales mantuvieron una relación amigable por el bienestar de su hija.

Ahora, todo indica que la cercanía que tuvieron en los últimos meses tras promocionar su película “Hasta el fin del mundo”, provocó que se reconciliaran.

Hasta el momento, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se niegan a hablar del tema.

Mauricio Ochmann se esconde de la prensa tras rumores de su reconciliación

En videos que circulan en redes sociales, se ve a Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez muy cariñosos.

Además, viajaron juntos a la CDMX y al arribar al aeropuerto se fueron por separado para evadir a la prensa.

Mauricio Ochmann fue abordado por los reporteros y trató de huir de sus preguntas sobre el viaje que hizo con Aislinn Derbez a Las Vegas.

El actor solo habló del show de Carin León y, posteriormente, Aislinn Derbez se le acercó para decirle algo al oído, por lo que el actor optó por correr.

Mauricio Ochmann cerró la entrevista con la frase: “Lo que pasa en Las Vegas ¿Dónde se queda? En Las Vegas”.