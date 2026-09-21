Aislinn Derbez habla de su relación con Mauricio Ochmann y responde si regresaron: “El tiempo dirá”.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se divorciaron hace 6 años y tras iniciar la promoción de su nueva película se especuló que la pareja había retomado su relación.

Aislinn Derbez habla sobre su relación con Mauricio Ochmann

Durante un encuentro con los medios, Aislinn Derbez fue cuestionada sobre su relación con Mauricio Ochmann, luego de que viajaran juntos a Las Vegas a ver a Carin León.

La pareja se vio más cercana de lo habitual, por lo que iniciaron rumores sobre una posible reconciliación.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez (Agencia )

“El tiempo dirá”, dijo Aislinn Derbez sobre un posible regreso, lo que generó más especulaciones sobre su relación.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez son padres de una niña, por lo que se les ha visto juntos en diversas ocasiones y han manifestado que siempre serán una familia.

Sin embargo, recientemente se les ha visto juntos más allá del ámbito profesional, por lo que todo indica que se dieron una nueva oportunidad en el amor.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann estuvieron juntos y con anillos en Las Vegas

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez fueron captados en un hotel de Las Vegas y llamó la atención que ambos usaban anillos como collares.

Esto generó especulaciones sobre que la pareja había recuperado sus anillos de matrimonio y con eso habían confirmado su relación.

Hasta el momento, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se han negado a hacer declaraciones públicas sobre su relación.