Entre el estreno de su película Hasta El Fin del Mundo, se encendieron los rumores de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann habían regresado. Sin embargo, rechazaron toda posibilidad, pero ¿el estatus pudo haber cambiado?

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann fueron captados juntos en el concierto de Carin León en Sphere de Las Vegas, y más tarde entrando abrazados al hotel donde se hospedaron.

¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann son novios? Confirman que habrían regresado

El concierto de Carin León del 12 de septiembre en Las Vegas, llevó a que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann fueran foco de fans que les pidieron fotografías, pero también captaron algo curioso.

Un video mostró que cuando una fan se acercó a los famosos para pedirles una fotografía, Mauricio Ochmann retiró su mano de la pierna de Aislinn Derbez, al ver que fue captado.

Y aunque esto podría no decir demasiado, el reportero Gabriel Cuevas informó para Fórmula Espectacular que un seguidor que estuvo en Las Vegas en Estados Unidos, le mandó un video muy revelador de los actores.

El seguidor cuya identidad mantuvo en anonimato grabó un video donde se ve a Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez entrando al hotel Fontainebleau de Las Vegas donde se hospedarían, pero él la tiene abrazada por la espalda con su brazo mientras caminan.

Por otra parte, aunque sin evidencias, la fuente le informó a Gabriel Cuevas que además compartieron habitación de hotel.

“No iban a jugar, ni a tomar té, ni a hacerse el manicure, iban a tener función por su puesto en Las Vegas (...) No hay mayor prueba que entrar al hotel y aparte esta amistad estaba ene l mismo hotel, habitaciones casi enfrente y me dice ‘entraron juntos y están durmiendo juntos’ “. Gabriel Cuevas, reportero.

Hasta el momento, los actores no han confirmado que nuevamente sean novios, aunque sí compartieron momentos que vivieron en el concierto de Carin León en Las Vegas.

Sin embargo, esto se suma a los rumores de reconciliación entre la expareja que procreó, además, a un hija.