Shakira se encuentra en Quibdó, Chocó, una de las zonas más afectadas por el terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

Shakira, de 49 años, se propuso realizar recorridos para conocer de primera mano la situación por la que atraviesan miles de damnificados, a quienes tiene intención de ayudar.

Este no es el primer acercamiento de la artista con la región con mayor índice de pobreza. Desde hace poco más de dos décadas, Shakira impulsa proyectos educativos en Quibdó, a través de su Fundación Pies Descalzos.

Aunado a esto, con el objetivo de ayudar a superar la emergencia tras el terremoto, la cantante y empresaria construirá 10 escuelas en Chocó, con ayuda del empresario Howard Buffett, de 71 años.

Y, en colaboración con Live Nation, donará 1 millón de dólares.

Shakira (@shakira)

Shakira se compromete a no soltar la mano de los chocoanos tras terremoto en Colombia

Frente a cámaras del medio de comunicación CTV Barranquilla, Shakira dijo haber hecho el compromiso de no soltar la manos de los chocoanos tras el terremoto en Colombia.

“No hay palabras suficientes para consolar. No hay soluciones mágicas para esto que se está viviendo, para tanto dolor, pero sí sé que hay un compromiso concreto de estar al lado de todos los colombianos que han perdido su casa, de todos esos niños que no pueden regresar a sus colegios. El compromiso es no soltar la mano de los chocoanos para que cada uno pueda regresar a tener una vida normal” Shakira

Orgullosa de estar dando los primeros pasos para la recuperación y la reconstrucción de escuelas, Shakira advierte que hará lo que esté en sus manos para que más personas se unan a la causa.

Por ello, visitó Chocó y desea que esto se conozca a nivel internacional.

“He venido también porque quiero llamar la atención del gobierno, de la ayuda internacional, del sector privado, de todo el mundo para que envíen ayuda” Shakira

"El compromiso es no soltarle la mano a los chocoanos hasta que cada uno de ellos pueda tener una vida normal, hasta que cada niño pueda volver a la escuela. Estamos muy conmovidos (...) Hay una deuda histórica con el Chocó (...) Voy a dedicar mis esfuerzos personales a… pic.twitter.com/Gu1mdGFdeS — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 17, 2026

Shakira aterriza en Chocó

Alrededor de las 15:45 horas de este 17 de agosto de 2026, el jet privado de Shakira aterrizó en el Aeropuerto El Caraño, Quibdó, en Colombia.

Representantes del aeropuerto compartieron imágenes de Shakira y su equipo de la Fundación Pies Descalzos, descendiendo de la aeronave.

“Cada llegada representa, más que un vuelo, la posibilidad de traer ayuda, equipos, recursos y personas que llegan para acompañar y aportar al departamento”, destaca la publicación.

Continuamos operando y recibiendo vuelos que conectan al Chocó con el resto del país y el mundo.



En estos días, cada llegada representa, más que un vuelo, la posibilidad de traer ayuda, equipos, recursos y personas que llegan para acompañar y aportar a la al departamento, como… pic.twitter.com/db8WNJVTrF — Aeropuerto El Caraño, Quibdó (@AeropuertoUIB) August 17, 2026

A horas de su llegada, Shakira, junto a la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, y delegados del sector educativo y de gestión del riesgo, visitó centros educativos.

Saludó a niños estudiantes y se fotografió con fans.