Ximena Sariñana se encontraba en Colombia durante el terremoto de 7.4 y narra su experiencia: “No dimensionamos “.

La cantante formaba parte del jurado del programa Operación Triunfo y las grabaciones se realizaban en Bogotá, Colombia.

Ximena Sariñana relata cómo vivió el terremoto en Colombia

El terremoto en Colombia se registró el pasado 10 de agosto. Al respecto, Ximena Sariñana menciona que no dimensionaba lo ocurrido.

“Sí nos tocó vivirlo. En ese momento creo que no dimensionamos, fuera del susto” Ximena Sariñana

Ximena Sariñana (@ximenamusic / Instagram)

Ximena Sariñana mencionó que se percató de la gravedad de los daños hasta que vio las noticias: “Obviamente todos muy tristes, muy preocupados por las personas”.

La cantante confesó sentirse triste por las personas afectadas por el terremoto, pues le tiene gran estima a Colombia.

Ximena Sariñana ya regresó a México y siente que fue privilegiada, ya que en Bogotá no hubo daños: “No había esa sensación tan de tragedia como en otras partes”.

La compositora celebra que los mexicanos tengamos la cultura de los simulacros y sepamos qué hacer en emergencias de este tipo.

Estos famosos mexicanos estuvieron presentes durante el terremoto en Colombia

Así como Ximena Sariñana, varios famosos mexicanos estuvieron en Colombia durante el terremotos.

Laura Flores también era parte del programa Operación Triunfo y estaba en el aeropuerto cuando comenzó el terremoto.

La actriz manifestó su admiración por la forma en que actuaban los colombianos, quienes actuaron con calma y eficacia ante el suceso.

Ninel Conde también estuvo durante el terremoto, pues está grabando Top Chef VIP en Bogotá.

La cantante menciona que tras sentir el terremoto se metió abajo de una mesa, ya que estaba hospedada en el piso 14.

Nath Campos se encontraba en Colombia para visitar a su novio Simón Vargas, por lo que vivió el terremoto y afortunadamente no le ocurrió nada.

La influencer se solidarizó con los colombianos y puso sus redes sociales a disposición de quien lo necesitara.