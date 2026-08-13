Alfonso Obregón, actor de doblaje, reapareció tras difundir un video en sus redes sociales para pedir ayuda para los damnificados del terremoto en Colombia que se registró el pasado 10 de agosto con magnitud de 7.4.

“Nuestros hermanos y hermanas de Colombia necesitan mucha ayuda”, expresa Alfonso Obregón al comenzar su mensaje, a lo que hizo un llamado para recolectar y donar para los para damnificados del terremoto, tales como:

Arroz

Pasta

Enlatados

Aceite

Agua embotellada

bebidas hidratantes

Jabón

Shampoo

Crema dental

Cepillos

Papel higiénico

Toallas higiénicas

Pañales

Toallas

Cobijas colchonetas

Almohadas

Ropa, etc

Mensaje en el que Alfonso Obregón insistió que es momento de “echarles la mano a nuestros hermanos colombianos”.

Tunden a Alfonso Obregón tras pedir ayuda para damnificados del terremoto en Colombia

Luego de que Alfonso Obregón pidiera ayuda para damnificados del terremoto en Colombia, la tunda para el acto de doblaje llegó por “querer colgar de la tragedia”.

Pues fueron varios los internautas que entre comentarios criticaron a Alfonso Obregón de querer reaparecer como solidario con Colombia, mientras está envuelto en el escándalo, tras señalamientos de abusos sexual.

“Me parece una falta de respeto lo que hacen él de pedir solidaridad y mientras todas las denuncias que tiene”, “que poca consideración por el problema de Colombia”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer tras el mensaje de Alfonso Obregón.