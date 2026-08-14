En solidaridad con Colombia, Nicky Jam y Grupo Argos donarán 13 mil millones para reconstruir casas que resultaron dañadas tras el sismo que sacudió el país el pasado 10 de agosto.

Mediante la campaña “Adopta un hogar”, el cantante estadounidense y el conglomerado colombiano buscan duplicar la cantidad para ayudar a familias cuyas propiedades sufrieron daños.

Nicky Jam y Grupo Argos lanzan campana “Adopta un hogar”

En un mensaje publicado en redes sociales, Nicky Jam —de 45 años— explicó que la campaña “Adopta un hogar” iniciará con una donación inicial de 13 mil millones de pesos colombianos, los cuales saldrán de su bolsillo y de Grupo Argos.

Se extiende la invitación para unirse a esta causa. Las personas podrán donar a través de Grupo Argos, quienes duplicaran el impacto junto al cantante. La meta es llegar a 26 mil millones de pesos colombianos.

“Sabemos que hay hogares que lo perdieron todo, familias que necesitan una mano para volver a levantarse. Y eso no se hace solo, eso se hace en comunidad. Por eso les hago este llamado a los artistas, a las figuras públicas, a todo el que tenga el corazón grande, súmense. Adoptemos familias, démosle a esos hogares la oportunidad de salir adelante otra vez” Nicky Jam y Grupo Argos

El dinero recaudado será destinado al Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca, algunas de las regiones más afectadas.

Nicky Jam envía ayuda humanitaria a Colombia

Previo a su alianza con Grupo Argos, Nicky Jam envió en su avión privado suministros para el Chocó, Cali, Pereira y Manizales.

No es la primera vez que Nicky Jam usa su avión para realizar este tipo de acciones.

El cantante prestó su aeronave para enviar ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos de magnitudes de magnitudes 7,2 y 7,5 que se registraron el pasado 24 de junio.