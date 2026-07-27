Sergio Mayer salió en defensa de Alejandra Jaramillo tras su despido de Siéntese Quien Pueda por celebrar la eliminación de México en el Mundial 2026.

“Yo creo que tiene todo el derecho de expresar y más en un tema de pasión, de partidos, y si festejó porque sacaron a México ¿por qué nos vamos a ofender? ¿por qué nos vamos a molestar?”. Sergio Mayer, actor.

El actor y diputado de 60 años de edad consideró “muy delicado” que Univision haya tomado esa decisión, subrayando que Alejandra Jaramillo expresó su sentir en su casa y que debe existir tolerancia hacia la diversidad de opiniones.

En un live, afirmó que no todos tienen que estar a favor de México y pidió respeto a la libertad de expresión.

Sergio Mayer defiende a Alejandra Jaramillo de su despido, “hay que ser tolerantes” dijo

Sergio Mayer fue cuestionado por un live en sus redes sociales sobre el despido de la conductora Alejandra Jaramillo de Siéntese Que Pueda tras burlarse de México en el Mundial 2026.

Pero a diferencia de otras opiniones de personas públicas, Sergio Mayer dijo creer que Alejandra Jaramillo no debió haber sido despedida de Siéntese Quien Pueda porque debe existir tolerancia y respeto hacia la diversidad de opiniones.

Alejandra Jaramillo, conductora de Univisión (@ale_jaramillo / Instagram )

Mayer también apuntó que no todas las personas tienen que estar a favor de México y que la ecuatoriana expresó su sentir en su casa, por lo que de TelevisaUnivisión no debieron haber ocupado eso como argumento para despedirla.