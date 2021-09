Sergio Mayer pide a Héctor Parra no buscar culpables y hacerse cargo de las consecuencias de sus actos

En una llamada que realizó desde la cárcel, Héctor Parra señaló que el responsable de su detención a Sergio Mayer, pues aseguró que usó sus influencias para meterlo a la cárcel.

Tras las acusaciones en su contra, Sergio Mayer se defendió y aseguró que el no tiene nada que ver con la detención de Héctor Parra y le pidió que se hiciera responsable de sus acciones.

En entrevista para el programa Hoy, Sergio Mayer habló sobre las acusaciones en su contra por presunto tráfico de influencias.

Sergio Mayer se deslindó de la detención de Héctor Parra y destacó que el encarcelamiento no forma parte de sus funciones.

“Yo no tengo nada que ver, quiero aclarar y que sea contundente que yo no hice nada porque lo metieran a la cárcel, esa no es mi labor”

Sergio Mayer