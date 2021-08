“De lengua me como un taco” dice Sergio Mayer

Sergio Mayer se encuentra en medio de la polémica, luego de que se reveló que el ex abogado de Ginny Hoffman, Alonso Beceiro, lo denunció por tráfico de influencias.

A unos días de que se le acabe el fuero, Sergio Mayer se mostró muy feliz recorriendo las calles del centro histórico e incluso presumió que desayuno unos tacos de lengua.

El aún diputado Sergio Mayer se encuentra disfrutando de sus últimos días como presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Sin embargo el actor reveló que buscará ser jefe de Gobierno de la CDMX.

Este sábado 28 de agosto, Sergio Mayer acudió al Centro Histórico para un evento por el décimo aniversario del Ateneo Nacional de la Juventud .

Después de su participación, Sergio Mayer decidió recorrer las calles de la CDMX e invitó a las personas a visitar el centro. Incluso presumió que desayunó en el lugar unos tacos de lengua.

En sus Instagram Stories, Sergio Mayer compartió que había acudido a un lugar de “lujo”, para desayunar.

“Miren que lugar tan bello, aquí es ‘Tacuba 69’, me vine a desayunar aquí unos tacos, porque no he desayunado. Miren un lugar de lujo aquí en el mero centro de la ciudad”

Sergio Mayer