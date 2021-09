Héctor Parra saldría de prisión máximo el 30 de septiembre, asegura abogado

José Luis Guerrero Mendoza, abogado de Héctor Parra, quien está acusado de abusar sexualmente de su hija, tiene previsto que su cliente deje la cárcel a más tardar el 30 de septiembre.

Tal parece que Yoseline Hoffman no es la única que podría salir de prisión este mes de septiembre, Héctor Parra también podría recuperar su libertad.

El motivo es que a partir de este primero de septiembre, Sergio Mayer perderá el fuero constitucional que le fue otorgado al ser diputado federal en la administración pasada.

Por lo que al no contar con beneficios, Sergio Mayer no podrá mantener a Héctor Parra en prisión pues no usará más tráfico de influencias , asegura el abogado de la expareja de Ginny Hoffman.

Durante la comparecencia Pública de Candidatos al CNDH, por invitación de las senadoras Diva Gastelum y Angèlica de la Peña. Foto: @SergioMayerb (Foto: @SergioMayerb)

“ Va a salir… a más tardar el día 30 de septiembre . Tiene que salir libre, yo esperaría eso”, declaró a Imagen Televisión el abogado José Luis Guerrero Mendoza a principios de julio.

Denunciarán a Sergio Mayer por tráfico de influencias

Ya sin fuero, Sergio Mayer será denunciado por presunto tráfico de influencias, algo que el exintegante de Garibaldi no teme.

A través del programa Hoy, Sergio Mayer pide a la defensa de Héctor Parra, también demande a la Fiscalía y a todos lo que asegura incumplen con su trabajo, no solo a él.

Daniela Parra asegura tener pruebas contra Sergio Mayer

El abogado José Luis Guerrero Mendoza no quitará el dedo del renglón frente a provocaciones de Sergio Mayer, mucho menos Daniela Parra, hija de Héctor Parra.

Verás, Daniela Parra, quien ha defendido a capa y espada a su padre de las acusaciones de su hija Alexa, asegura contar con un testigo que le ayudará a probar que hubo tráfico de influencias.

“Ya hay cómo demostrarlo, porque el día que fuimos con la coordinadora ella nos dijo en su oficina: ´sí, aquí estuvo el señor Sergio Mayer´. ¿Qué tiene que hacer ahí? Con eso nos comprobó el tráfico de influencias que tanto hemos dicho”, declaró a De Primera Mano.