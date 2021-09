Héctor Parra siente que ya no puede seguir, dice su amiga Nayura Aragón

Desde el mes de junio, Héctor Parra permanece en la cárcel tras ser acusado por su hija Alexa Parra de abuso sexual cuando era ella menor de edad.

En entrevista para ‘Ventaneando’, su amiga Nayura Aragón confesó que el estado de ánimo de Héctor Parra se ha visto afectado desde que fue cambiado de zona dentro del Reclusorio Oriente.

Al igual que lo hizo Héctor Parra, Nayura Aragón destacó que el actor ha recibido buen trato por parte de los reclusos. Sin embargo, estaría pasando un momento complicado al ser trasladado a otra zona en la cárcel.

Nayura Aragón señaló que Héctor Parra fue trasladado al Centro de Observación y Clasificación del Penal, donde hay normas más estrictas en comparación con la zona en donde se encontraba el actor.

Estos cambios habrían perjudicado el estado de animo de Héctor Parra, ya que hay días en los que siente que ya no puede seguir.

“A veces me llama y me dice, ‘oye, estoy mal, hoy amanecí muy mal, siento que no puedo, a veces está más tranquilo”

Nayura Aragón