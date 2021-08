Sergio Mayer explota tras cuestionamientos sobre tráfico de influencias contra Héctor Parra

Sergio Mayer se ha encontrado en medio de la polémica por su supuesta influencia en favor de Ginny Hoffman . El abogado de Héctor Parra incluso destacó que tienen planeado denunciar al actor por tráfico de influencias.

Harto de los cuestionamientos en su contra, Sergio Mayer explotó contra los reporteros presentes quienes le preguntaron sobre su apoyo a Ginny Hoffman y Alexa Parra .

Desde la detención de Héctor Parra, su hija Daniela se ha pronunciado contra Sergio Mayer asegurando que a utilizado el caso para hacer propaganda política.

Sergio Mayer estalló contra los reporteros que lo cuestionaron sobre las supuestas influencias que manejó en contra de Héctor Parra.

De inmediato Sergio Mayer destacó que las personas pueden decir muchas cosas, pero no quieren decir que sea verdad.

Una reportera de inmediato se refirió a un video que se difundió en el que se podía ver un pedazo de la audiencia en contra de Héctor Parra, donde el juez increpa a los fiscales por presuntamente ocultar pruebas.

Sin embargo Sergio Mayer mostró su molestia y aseguró que no se podía hablar de un video en el que solo se conoce una parte.

“¿Completo?... ¿tú viste el video completo?, te estoy preguntando, ¿tú viste el video completo?, si no has visto el video completo no puedes opinar, no te atrevas a opinar, si no has visto la película completa, vean la película completa, yo no te lo voy a responder. Si les presentaron un fragmento de ese video, véanlo completo”

Sergio Mayer