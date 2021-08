Héctor Parra, actor que enfrenta cargos por el delito de abuso sexual, habría sido denunciado por “venganza” y despecho de una exnovia.

Así lo aseguró Lupita Bolaños, amiga de Héctor Parra y quien ha presentado testimonios a favor del actor.

Paulina Garriga, ex de Héctor Parra, habría denunciado al actor por “venganza”

En entrevista con ‘De Primera Mano’, Lupita Bolaños afirmó que Paulina Garriga -exnovia de Héctor Parra- denunció al actor por “venganza” y despecho.

Toda vez que, según contó, la mujer tuvo actitudes sospechosas y “acosadoras” luego de terminar su relación sentimental con Héctor Parra.

“Terminan y Héctor empezó a sentir que lo perseguía, esa es la verdad, porque él me lo platicaba (…), casualmente cuando terminan ella se hace actriz, no actriz, se hace extra.” Lupita Bolaños

Recordemos que, posterior a la denuncia de Ginny Hoffman y Alexa Parra en contra del actor, Paulina Garriga sirvió como testigo .

De acuerdo con el testimonio de Lupita Bolaños, la exnovia de Héctor Parra se habría aprovechado de la situación para vengarse de él por terminarla.

Héctor Parra (Agencia México )

Finalmente, la amiga de Héctor Parra lamentó que, pese a las advertencias que ella le dio al actor sobre su exnovia, este no las tomara en serio.

“Yo le advertí a Héctor que se me hacía una chica que estuvo o está enamorada de él y es un despecho muy grande el que ella tiene. Por eso empezó a buscar a más gente, para ella meter la cizaña.” Lupita Bolaños

Aida Pierce, expareja de Héctor Parra, también duda de Paulina Garriga

El pasado 22 de julio, la actriz Aida Pierce, quien también mantuvo una relación con Héctor Parra, confesó que dudaba de la veracidad del testimonio de Paulina Garriga .

Esto debido a que la mujer le contó experiencias, a su parecer “extrañas”, para culpabilizar al actor.

“Me empezó a contar cosas de ella y de Héctor Parra y me dijo, ‘yo vi cómo sentaba a su hija para ver una película y busqué a Ginny Hoffman porque él ya había tronado conmigo”, contó Aida Pierce.

Luego de esta conversación, la actriz se mostró renuente a confiar en Paulina Garriga.

“Yo no la conocía y así con pincitas le dije ‘mira, a mí se me hace muy extraño que una persona que termina con alguien busque a la ex para hacerse su amiga’”, recordó la famosa.