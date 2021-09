Elisa Vicedo compara caso de Eleazar Gómez con el de Héctor Parra

Tras denunciar al actor Eduardo Carbajal por violación, Elisa Vicedo se ha mostrado a favor de todas las mujeres que han sido violentadas, entre ellas Daniela Berriel y Tefi Valenzuela .

En una nueva entrevista, Elisa Vicedo mostró su apoyo a Daniela Parra y comparó el caso de Héctor Parra con el de Eleazar Gómez.

Elisa Vicedo concedió una entrevista al programa ‘De Primera Mano’ donde habló sobre la situación que esta viviendo Daniela Parra luego de que su papá Héctor Parra fue acusado por violación.

En el video Elisa Vicedo confesó que ha hablado con Daniela Parra y entiende su perspectiva luego de que su papá fue detenido por supuesta violación en agravio de Alexa Parra .

En este sentido Elisa Vicedo destacó que regularmente los agresores sexuales no tienen solo una víctima y que en caso de ser verdad las acusaciones contra Héctor Parra, Daniela Parra también habría enfrentado lo mismo.

“Conozco la perspectiva de Dani he hablado con ella. Obviamente yo no estaba en esa casa, pero yo creo que si tienes dos niñas y la grande no experimento, y esto lo digo como psicóloga, nada similar ni vivió un entorno como dice la hermana pequeña, esas son alertas rijas gravísimas”

Elisa Vicedo