Héctor Parra Rechaza acuerdo con Alexa Parra y Ginny Hoffman; “Estaría aceptando que soy culpable y no lo soy”

Como sabemos, desde hace varias semanas, Héctor Parra ha estado en prisión debido a que su hija, Alexa Parra, lo denunció por abuso sexual.

Desde entonces, se le ha visto a su otra hija, Daniela Parra, apoyar a su papá de forma incondicional.

Sin embargo, el proceso legal se ha alargado bastante, pero los seres queridos de Héctor Parra no se han dado por vencidos y continúan ayudándole.

Durante la transmisión del famoso programa de espectáculos “Ventaneando” de este 30 de agosto se dio a conocer una llamada telefónica que hizo Héctor Parra desde prisión.

Por su parte, el actor aprovechó la situación para dejar en claro que rechazaría cualquier oferta proveniente de Ginny Hoffman y Alexa Parra.

Pues ellas le ofrecieron retirar la denuncia a cambio de que él les pida perdón.

Sin embargo, Héctor Parra explicó que aceptar su oferta sería aceptar que es culpable ; lo que no es verdad.

Por lo que rechazará de forma contundente cualquier indicio de llegar a algún acuerdo.

Además, reiteró ser completamente inocente de lo que se le acusa.

Por otro lado, declaró que confía en que “saldrá absuelto y con la frente en alto”.

“Yo sé que estar aquí adentro es muy difícil, es muy doloroso, pero lo que tarde no me importa. No hay arreglo posible. Y yo voy a salir absuelto y con la frente en alto como lo he estado siempre”

Héctor Parra