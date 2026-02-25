Julio Iglesias vuelve estar en el ojo del huracán, en esta ocasión por una demanda laboral en su contra en República Dominicana.

Esto luego de que dos exempleados de Julio Iglesias acusan al cantante de haberlos despedido injustificadamente, por lo que exigen que se les pague lo que les deben.

Demanda laboral contra Julio Iglesias avanza en la Corte Laboral de República Dominicana

Se dio a conocer que Julio Iglesias enfrenta una nueva batalla legal, pero en esta ocasión en la Corte Laboral de República Dominicana.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, dos exempleados de Julio Iglesias aseguran que fueron despedidos injustificadamente tras más de dos décadas de servicio.

Los empleados, identificados como los hermanos Rogelio y Eleuterio Villanueva, exigen el pago de prestaciones laborales luego de que trabajaron para Julio Iglesas desde 1999.

Rogelio y Eleuterio Villanueva sostienen que fueron despedidos en 2020 -en plena pandemia- sin ninguna explicación y no recibieron finiquito.

Señalan que les fueron vulneraron sus derechos, ya que no se les pagaron las prestaciones correspondientes por los años trabajados.

Lo que ha pasado en la demanda laboral contra Julio Iglesias en República Dominicana

Este miércoles 25 de febrero se realizó una audiencia contra Julio Iglesias, donde el abogado de los demandantes señaló que se había cerrado la fase de conciliación.

Sin embargo, reveló que los abogados de Julio Iglesias señalaron que no hay un acuerdo.

El procedimiento no finaliza, pues la audiencia se pospuso para 14 de mayo, donde se va a cerrar el proceso de conclusión.

El abogado destacó que solo desea que les paguen a sus clientes lo que les corresponde como presentación laboral.

Cabe señalar que este proceso judicial no es reciente, pues en una primera instancia el Juzgado de Trabajo de La Altagracia condenó inicialmente al cantante al pago de 18 mil 255 y 9 mil 127 pesos a los demandantes.

Sin embargo, estos consideraron que los montos eran considerablemente menores a los que solicitaban, por lo que apelaron la decisión.

En 2024, una instancia superior volvió a fallar a favor de los demandantes y elevó la indemnización hasta el millón 75 mil 36 pesos.

Tras esta determinación, los abogados de Julio Iglesias apelaron la decisión, por lo que se mantiene el proceso abierto.