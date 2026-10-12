Selma Blair, reconocida por sus papeles en películas como Legalmente Rubia, fue arrestada tras protagonizar un incidente a bordo de un vuelo comercial con destino a Nueva York.

De acuerdo con reportes difundidos por medios estadounidenses, la actriz de 54 años habría agredido a miembros de la tripulación e intentado abrir una puerta del avión durante el trayecto.

El caso ocurrido el 11 de octubre de 2026 en el vuelo 938 de Delta Airlines ya es investigado por autoridades federales y ha generado gran atención debido a que Selma Blair enfrenta desde hace años una batalla pública contra la esclerosis múltiple.

Selma Blair, estrella de Hellboy y Crueles intenciones. (@selmablair/Instagram )

Arrestan a Selma Blair por presunta agresión a sobrecargos e intentar abrir puerta de un avión; FBI ya investiga el caso

Tras presuntamente agredir a sobrecargos e intentar abrir puerta de un avión, Selma Blair fue arrestada en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, y trasladada a un hospital para su evaluación.

Reportes indican que la actriz también habría atacado a patadas a un oficial de la policía de la Autoridad Porturaria mientras iba en la ambulancia.

Y al llegar a la clínica agredió a una enfermera, quien ya “ha presentado una denuncia”.

Una de las sobrecargos heridas en el vuelo fue llevada de igual manera al hospital para recibir atención médica.

Ante el FBI ya está investigando lo que ocurrió. Por su parte, la Fiscalía habría presentado cargos contra Selma Blair por agresión a un agente y la enfermera.

Representante de Selma Blair asegura que la actriz “sufrió una emergencia médica

Un representante de la actriz declaró que la actriz “sufrió una emergencia médica que derivó en la conducta denunciada”.

Puntualizó que tras aterrizar recibió atención médica y que “se encuentra en condición estable.”

Selma Blair padece desde 2018 esclerosis múltiple, por lo que se alejó de la industria en durante algunos años.

Selma Blair (@selmablair / Instagram)

No es la primera vez que Selma Blair tiene un altercado en un vuelo

Desafortunadamente, no es el primer altercado en un vuelo que protagoniza Selma Blair.

La actriz ya había sido evacuada en camilla en 2016 por una arrebato durante un viaje en avión.