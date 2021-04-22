Horas después de darse a conocer que Selma Blair protagonizó un penoso incidente cuando viajaba desde Cancún a Los Ángeles, la actriz pide disculpas y se dice avergonzada de su gran error.

Como te informamos, el incidente ocurrió cuando Selma regresaba de unas vacaciones junto a su hijo de 4 años de edad, y su esposo Jason Bleick.

Selma asustó a todos cuando alcoholizada y drogada -tras haber consumido una serie de medicamentos no identificados- lloraba y gritaba: “Él me quema las partes privadas”, “Él no me deja comer ni beber”, “Él va a matarme”; posteriormente, se desmayó.

Ahora, mediante una entrevista para la revista Vanity Fair, pide disculpas: “Tuve un gran error ayer. Después de un hermoso viaje con mi hijo y su papá, he mezclado alcohol con medicamentos… lo que me llevó a decir y hacer cosas que lamento profundamente. Mi hijo estaba con su papá, dormía con sus auriculares puestos, por lo que hay que “gracia salvadora”. Me tomo esto muy en serio y pido perdón a todos los pasajeros y la tripulación que alteré y agradezco a todas las personas que me ayudaron en la secuela. Soy un ser humano imperfecto que comete errores y estoy lleno de vergüenza por este incidente. Estoy realmente muy triste”.

*Claro que la disculpamos.