Selma Blair es una actriz estadounidense reconocida por sus trabajos en películas como “Crueles intenciones”, “Legalmente rubia” y “Hellboy”. Además de su trayectoria en Hollywood, en los últimos años se ha convertido en una figura visible por su activismo y por hablar públicamente sobre su experiencia con la esclerosis múltiple.

La actriz reaccionó públicamente al fallecimiento de Hayden Panettiere, ocurrido un día antes a los 36 años. Blair dejó un emotivo mensaje en la última publicación de Instagram de Panettiere, en el que expresó su incredulidad y dolor por la muerte de su amiga.

¿Quién es Selma Blair?

Selma Blair Beitner es una destacada actriz estadounidense cuya trayectoria abarca más de tres décadas en cine, televisión y teatro.

Saltó a la fama internacional a finales de los noventa gracias a su papel revelación en Crueles intenciones, para después consolidarse en los años 2000 con éxitos de taquilla como “Legalmente rubia” y “La cosa más dulce”.

Además de su icónica colaboración con el director mexicano Guillermo del Toro en la franquicia de Hellboy, su carrera abarca producciones televisivas como American Crime Story, trabajos de doblaje, incluyendo una nominación al Grammy por el audiobook de El diario de Ana Frank, y su más reciente faceta como activista y protagonista del documental Introducing, Selma Blair.

Selma Blair, estrella de Hellboy y Crueles intenciones. (@selmablair/Instagram )

¿Cuántos años tiene Selma Blair?

Selma Blair tiene 54 años de edad; nació el 23 de junio de 1972 en Southfield, Míchigan, Estados Unidos.

¿Quién es el esposo de Selma Blair?

Actualmente no está casada. Entre 2010 y 2012 mantuvo una relación con el diseñador de moda Jason Bleick, con quien comparte la crianza de su hijo.

¿Qué signo zodiacal es Selma Blair?

Selma Blair es del signo zodiacal Cáncer. Las personas nacidas bajo este signo de Agua se caracterizan por su profunda sensibilidad emocional, una intuición desarrollada y una gran empatía.

¿Cuántos hijos tiene Selma Blair?

Selma Blair tiene un hijo, nacido el 25 de julio de 2011, fruto de su relación con su expareja, el diseñador Jason Bleick.

¿Qué estudió Selma Blair?

Selma Blair cuenta con una Licenciatura en Inglés y Psicología por la Universidad de Míchigan, además de haber realizado su formación actoral en el reconocido Stella Adler Conservatory y en el Column Theatre de Nueva York.

¿En qué ha trabajado Selma Blair?

Selma Blair cuenta con una prolífica carrera actoral en la industria del entretenimiento estadounidense, participando en producciones de gran impacto comercial y proyectos independientes:

Crueles intenciones (1999)

Legalmente Rubia (2001)

La cosa más dulce (2002)

Sherman en Hellboy (2004) y Hellboy II: El ejército dorado (2008).

American Crime Story, donde dio vida a Kris Jenner.

Fue nominada al Grammy en 2010 por narrar el audiolibro de El diario de Ana Frank y expuso su proceso de salud en el documental Introducing, Selma Blair (2022). Hoy en día combina la actuación con su labor como activista de la salud.