Alrededor del mediodía (hora local) de este martes 13 de octubre, el Aeropuerto de Núremberg en Alemania ha tenido que suspender todos sus vuelos por emergencia aérea, cerrando el servicio para los pasajeros.

“Debido a una situación de emergencia en vuelo, el tráfico aéreo se encuentra actualmente interrumpido”, indicó el Aeropuerto de Núremberg en su página web.

Por lo que la policía local acordonó el Aeropuerto de Núremberg, mientras que el avión caza, Eurofighters escoltaban un vuelo de Corendon Airlines desde Corfú que aterrizó sin problemas alrededor de las 12:16.

Asimismo, tras la suspensión de vuelos en el Aeropuerto de Núremberg otros aviones tuvieron que ser desviados a Fráncfort, Múnich y Memmingen.

Alerta por dron en Aeropuerto de Núremberg

Previo al cierre del Aeropuerto de Núremberg, una alerta se hizo presente durante la noche tras sufrir alteraciones en las operaciones al detectarse la posible presencia de al menos un dron.

Pues la policía señaló que además del cierre del Aeropuerto de Núremberg había una investigación en curso por las alteraciones del tráfico aéreo horas antes.

“Entre las 2.00 y las 4.00, tres pilotos informaron, cada uno durante las maniobras de aterrizaje o despegue e independientemente de los demás, de haber avistado un objeto que podría haber sido un dron”. Policía de Núremberg

Tras los hechos, la policía fronteriza y el Aeropuerto de Núremberg iniciaron la búsqueda del objeto, lo que provocó las interrupciones del tráfico aéreo; sin embargo, por ahora no se ha detectado nada.