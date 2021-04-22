Selma Blair protagonizó un penoso incidente cuando viajaba desde Cancún a Los Ángeles. La actriz de Cruel Intentions, viajaba en primera clase, a su parada tuvo que ser escoltada por personal médico debido a que se encontraba alcoholizada y había consumido una serie de medicamentos no identificados.

De acuerdo con TMZ, Selma comenzó a llorar mientras desesperadamente gritaba: “Él me quema las partes privadas”, “Él no me deja comer ni beber”, “Él va a matarme”.

Obviamente, el piloto se preocupó y llamó a personal medico, quien trasladó en camilla a Blair al hospital más cercano.

Una fuente dijo a People: "Los paramédicos estaban esperándola cuando aterrizó su avión. Parecía que había mezclado medicamentos y alcohol. No sabemos de qué tipo de medicación se trataba”.

De momento, el manager de la actriz no ha querido comentar nada.