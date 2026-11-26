Magistrados anulan orden de aprehensión contra Vadhir Derbez, pero la Fiscalía de la CDMX debe seguir investigando el caso y puede solicitar una segunda orden.

El jueves 26 de noviembre, tres magistrados analizaron el amparo que suspendía la orden de aprehensión contra Vadhir Derbez por el delito de violación.

Anulan orden de aprehensión contra Vadhir Derbez

Los abogados de Vadhir Derbez solicitaron un amparo para que el actor no fuera detenido por el delito de violación, afirmando que dicha orden era inconstitucional.

Tres magistrados determinaron anular la orden de aprehensión contra Vadhir Derbez, ya que consideraban que había hechos que no correspondía como se habían declarado.

Vadhir Derbez (Instagram/@vadhird)

Mientras tanto, Vadhir Derbez seguirá llevando el proceso en libertad, pero seguirá bajo investigación.

Vadhir Derbez enfrenta dos denuncias por violación; una ante la Fiscalía de la CDMX y otra ante la Fiscalía General de la República, de la cual no habría sido notificado según sus abogados.

Fiscalía de la CDMX tiene la facultad para seguir investigando a Vadhir Derbez

Los magistrados determinaron suspender la orden de aprehensión contra Vadhir Derbez, pero la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales tiene la facultad para seguir investigando al actor.

Por lo que, si la Fiscalía de la CDMX encuentra elementos suficientes contra Vadhir Derbez, puede solicitar una segunda orden de aprehensión en su contra.

La investigación contra Vadhir Derbez no ha concluido y se debe llevar con perspectiva de género.

Se considera que no hay los elementos necesarios para seguir con la orden de aprehensión contra Vadhir Derbez, pero se debe establecer que la víctima contó con los elementos necesarios durante la denuncia.

Por otra parte, los abogados de la segunda presunta víctima de Vadhir Derbez confirmaron que hay una menor de 15 años involucrada y hasta el momento no se ha girado una orden de aprehensión en su contra.