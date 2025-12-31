Sean Astin, actor del ‘El señor de los Anillos’, se suma a la búsqueda de ayudar a Tylor Chase, quien sigue viviendo en calles de California y padece una adicción.

La situación del exactor de Nickelodeon es preocupante y más personalidades se han interesado en ayudar a Taylor Chase.

Sean Astin quiere ayudar a Tylor Chase quien vive en situación de calle

Según información de TMZ, Sean Astin, presidente del Sindicato de Actores (SAG), está interesado en ayudar a Tylor Chase, quien padece una afección mental y adicción.

Tylor Chase ha captado la atención del público y actores, luego de que lo captaran viviendo en calles de Riverside, California.

Aunque Tylor Chase ha recibido alojamiento, comida y hasta un lugar en una clínica de rehabilitación, el exactor se niega a seguir un tratamiento médico y contra las adicciones.

Sean Astin (Instagram/@seanastin)

Sean Astin se comunicó con Daniel Curtis Lee, amigo y actor de la serie El Manuel de Ned, para expresarle su interés de conocer a Tylor Chase.

Daniel Curtis Lee menciona que Sean Astin es una figura importante para Daniel Curtis, ya que es un gran fanático de la saga ‘El señor de los anillos’.

El amigo de Tylor Chase cree que si Sean Astin se reúne con el exactor, esto podría generar un cambio en su actitud y estaría dispuesto a aceptar ayuda.

Tylor Chase regresa a las calles tras escapar de rehabilitación (Especial )

Tylor Chase sigue viviendo en las calles

A pesar de la ayuda de Daniel Curtis Lee y de algunos fans, Tylor Chase sigue viviendo en las calles de California.

Recientemente, Tylor Chase estuvo internado en una clínica por 72 horas, pero después fue dado de alta por petición del exactor.

Tylor Chase fue diagnosticado con bipolaridad y es adicto a las drogas.

Las leyes de California determinan que una persona no puede ser ingresada en contra de su voluntad a una clínica u hospital contra adicciones, a pesar de que la situación ponga en peligro su integridad.