Te contamos quién es Tylor Chase, el actor de ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’ que vive en situación de calle y ha preocupado a sus fans.

Recientemente, se reveló que Tylor Chase, quien dio vida a Martin Qwerly en la serie Manual de Ned, vive en las calles.

¿Quién es Tylor Chase?

Tylor Chase es un actor estadounidense conocido por ser parte de la sitcom ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’.

Tylor Chase, actor de ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’ (Especial)

¿Cuántos años tiene Tylor Chase?

En la actualidad, Tylor Chase tiene 36 años de edad. Nació el 6 de septiembre de 1989 en Arizona, Estados Unidos.

¿Quién es la esposa de Tylor Chase?

Pese a ser figura pública, se desconoce si Tylor Chase tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Tylor Chase?

Por su fecha de nacimiento, Tylor Chase es del signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Tylor Chase?

No se sabe si Tylor Chase tiene hijos.

¿Qué estudió Tylor Chase?

Se desconoce el grado de estudios de Tyler Chase.

¿En qué ha trabajado Tylor Chase?

El actor Tylor Chase tuvo una fugaz carrera en el mundo del cine y la televisión:

Manual de supervivencia escolar de Ned (2004-2007)

Todo el mundo odia a Chris (2005)

Confessions of a Late Bloomer (2006)

Por los buenos tiempos (2007)

L.A. Noire (2011) / Videojuego

Cabe destacar que Tylor Chase es reconocido por el Manual de supervivencia escolar de Ned de Nickelodeon, donde apareció en 33 episodios.

El personaje de Tylor Chase fue Martin Qwerly, estudiante muy inteligente y platicador de la James K. Polk Middle School.

Tylor Chase, el actor de ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’ vive en situación de calle

La usuaria de TikTok, @lethalllalli, compartió un video donde captó que el Tylor Chase, el actor de ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’, vive en situación de calle.

En la grabación aparece Tylor Chase saludando. De acuerdo con la mujer que grabó al actor, este se encuentra en las calles de Riverside en California.

La publicación en redes de inmediato se hizo viral y preocupó a sus fans que buscaron solidarse ante su dura situación.

Para intentar ayudar a Tylor Chase, la usuaria de TikTok que grabó al actor del Manual de Ned anunció una campaña vía GoFunMe.

La intención es que Tylor Chase consiga:

Vivienda segura

Comida

Artículos de primera necesidad

Hasta el momento, la iniciativa recaudó 22 mil 155 pesos.