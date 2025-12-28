¿Dónde se encuentra Tylor Chase? Patrulla Espiritual quiere ayudar al actor por lo que pide a sus seguidores que le brinden detalles sobre su paradero.

El actor Tylor Chase, quien interpretó a Martin Qwerly en la serie El Manual de Ned de Nickelodeon, ha generado gran preocupación entre sus seguidores luego de que se dio a conocer que vive en situación de calle en Estados Unidos.

Patrulla Espiritual pide ayuda para localizar a Tylor Chase y poderle ofrecer rehabilitación en Tijuana

A través de sus redes sociales, Jesús Ignacio Osuna Torres -quien encabeza Patrulla Espiritual- compartió un video en el hizo un llamado al público para poder localizar a Tylor Chase.

🚨🎬 | UN TAZO DORADO

La Patrulla Espiritual lanzó un llamado urgente para localizar y rehabilitar al exactor Tylor Chase, quien se volvió viral tras ser visto en situación de calle. pic.twitter.com/f3M5f9wepL — Azteca (@MORRIS80766176) December 26, 2025

De acuerdo con Jesús Ignacio Osuna Torres, mejor conocido como Chiquilin, ha recibido varios mensajes en el que le piden actuar para poder ayudar al actor de El Manual de Ned.

Jesús Ignacio Osuna Torres señaló que ha visto videos que muestran la situación en la que actualmente vive Tylor Chase, por lo que se encuentra en la disposición de ayudarlo.

Sin embargo, señaló que primero necesita localizar a Tylor Chase, por lo que pedía apoyo de las personas que vivían en Estados Unidos para que le dieran su ubicación.

Jesús Ignacio Osuna Torres destacó que si bien existe una firme voluntad de brindar apoyo, su ubicación actual en México representa un obstáculo logístico para trasladarse de inmediato a Estados Unidos.

Ante esta limitante les pidió a las personas de Estados Unidos que si ven a Tylor Chase lo etiqueten y proporcionen información precisa de su paradero .

De esta manera él podrá tomar acción y lo llevará a Patrulla Espiritual para brindarle acceso a un programa de rehabilitación integral .

Asimismo, solicitó que los usuarios le comenten a la familia de Tylor Chase que la Patrulla Espiritual lo está buscando para ayudarlo.

Jesús Ignacio Osuna Torres le pidió su voto de confianza a la familia de Tylor Chase para que acepten dicho apoyo ya que sabe que hay limitantes porque tendrían que traerlo a Tijuana.

Tylor Chase, actor de ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’ (Especial)

¿Por qué Patrulla Espiritual se encuentra interesado en ayudar a Tylor Chase?

Patrulla Espiritual, es un centro de rehabilitación ubicado en Tijuana que se han viralizado por “rescatar” a personas en situación de calle o con problemas de adicciones.

A través del lema de encontrar el “Tazo Dorado”, Patrulla Espiritual busca poder ayudar a las personas que están viviendo un momento complicado.

Lo que comenzó como un fenómeno en las calles de México, ha escalado niveles y ahora son conocidos a nivel internacional.

Patrulla Espiritual han señalado que su prioridad es ofrecer acompañamiento y una oportunidad de reinserción a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad extrema.

Es por ello por lo que algunos usuarios creen que serían perfectos para poder apoyar a Tylor Chase .

Sin embargo, Patrulla Espiritual también se ha encontrado en la polémica por sus métodos y muchos critican que solo buscan darse publicidad con la desgracia de las personas.

Tras viralizarse la situación en la que vive Tylor Chase, seguidores y excompañeros le ofrecieron ayuda para que saliera de las calles, sin embargo el actor rechazó cualquier tratamiento.

Incluso uno de sus excompañeros, Daniel Curtis Lee, lo buscó y trató de ayudarlo alojándolo en un hotel para que tuviera un techo en esta temporada de frío.

Sin embargo, Chase abandonó el lugar, dejando varios destrozos en la habitación.