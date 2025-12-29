Después de viralizarse el caso de Tylor Chase, ex actor del Manual de supervivencia de Ned, la Patrulla Espiritual le ofreció su ayuda pero su ex compañero Daniel Curtis Lee “Cookie”, rechazó su ayuda ¿por qué?

Daniel Curtis Lee “Cookie” rechaza la ayuda de la Patrulla Espiritual en el caso de Tylor Chase

A través de sus redes sociales, el ex actor del Manual de supervivencia de Ned, Daniel Curtis Lee quien interpretó a Cookie, le respondió a la Patrulla Espiritual de Tijuana quien ofreció su ayuda a Tylor Chase quien vive en situación de calle, además de adicción a sustancias y problemas de salud mental.

Pues Curtis Lee rechazó la ayuda de la Patrulla Espiritual agradeciendo su preocupación con respecto a Tylor Chase, pero que la atención con respecto a los centros de rehabilitación y los programas en Estados Unidos y México, eran diferentes.

“Si pudiera llevarlo a Tijuana personalmente, lo haría, al final esa decisión corresponde a su familia y a él. La buena noticia es que varios centros de rehabilitación en Estados Unidos, le han ofrecido becas. La salud mental y la adicción no tienen fronteras, la empatía sí.” Daniel Curtis Lee "Cookie"

Pues aseguró que en el caso de Estados Unidos, no se puede obligar a nadie a permanecer en rehabilitación si no quiere estarlo, es decir que su ingreso debe ser de manera voluntaria por lo que la decisión depende de Tylor Chase y su familia, aunque de momento ya se encuentra en un proceso de rehabilitación en un centro de tratamiento de corto plazo.

Y aunque el ex actor del Manual de supervivencia de Ned aseguró que era un paso importante, aclaró que un proceso de rehabilitación efectivo debe ser una decisión personal de Tylor Chase.