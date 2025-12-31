Daniel Curtis Lee afirma que si de él dependiera, llevaría a Tylor Chase hasta Tijuana para ayudarlo con su rehabilitación.

Tylor Chase fue internado el pasado 25 de diciembre en un hospital, pero escapó 72 horas después y medios locales informaron que el actor fue visto de regreso en las calles.

Daniel Curtis Lee responde a la Patrulla Espiritual por el caso de Tylor Chase

Después de que se diera a conocer el escape de Tylor Chase de un centro de un centro de rehabilitación psiquiátrica en el área de Riverside, California, la Patrulla Espiritual de Tijuana se puso en contacto con Daniel Curtis Lee.

El actor dio respuesta al grupo liderado por Jesús Osuna “El Chiquilín” después de que ofrecieran ayudar a Taylor Chase.

Tylor Chase regresa a las calles tras escapar de rehabilitación (Especial )

Por medio de un video Daniel Curtis Lee agradeció el interés de la Patrulla Espiritual, enfatizando más que nada las diferencias entre México y Estados Unidos para lidiar con temas de adicciones y salud mental.

“Lamentablemente Estados Unidos y México tienen formas muy distintas de atender la salud mental y las adicciones”. Daniel Curtis Lee

Y es que si bien el actor de Cookie quiere hacer todo lo que esté en sus manos para ayudar a su excompañero de elenco, tiene en claro que al final la decisión recae en Tylor y su familia.

Daniel Curtis Lee reveló que su amigo ha recibido ofertas de becas por parte de centros de rehabilitación en Estados Unidos.

Sin embargo y conforme a las leyes del país, Tylor Chase debe ingresar por voluntad propia.

Finalmente, el actor agradeció a los fans del Manual de supervivencia escolar de Ned por todo el apoyo y oraciones que han enviado a la causa.