De acuerdo con TMZ , el actor Tylor Chase del Manual de supervivencia de Ned, escapó de rehabilitación psiquiatrica y nuevamente regresó a las calles después de que fuera ayudado por su ex compañero Cookie.

Tylor Chase escapa de rehabilitación y es visto nuevamente en las calles de California

Pese a que ya había aceptado ayuda y se encontraba en rehabilitación, TMZ informa que el ex actor infantil Tylor Chase del Manual de Supervievncia de Ned regresó a las calles tras escapar de la clínica en donde se encontraba.

Cabe recordar que Chase fue internado el pasado 25 de diciembre en un hospital del área de Riverside, California luego de que su ex compañero, Daniel Curtis Lee quien interpretó a Cookie en el programa de Nickelodeon, lo sacara de las calles para darle de comer y lo alojara en una habitación de hotel, la cual destrozó y posteriormente escapó.

Tylor Chase estuvo bajo una retención psiquiátrica involuntaria de 72 horas, la cual es conocida como 5150 en el estado; sin embargo, fue liberado prematuramente y regresó a las calles, donde nuevamente se le vio consumiendo sustancias.

Quien dio la noticia de Tylor Chase en las calles una vez mas, fue Shaun Weiss, actor de The Mighty Ducks quien superó sus adicciones y ahora colabora con un centro de recuperación:

“Tylor fue liberado del hospital y está de vuelta en las calles”. Shaun Weiss, actor de The Mighty Ducks

El también actor lamentó que pese a los esfuerzos por ayudar a Tylor Chase, este fuera visto fumando metanfetamina durante una evaluación reciente, sin zapatos ni abrigo en pleno frío; además aseguró que el sistema no lo retuvo más tiempo.

También dio a conocer que darle dinero directamente en la calle a Tylor Chase, ha obstaculizado la recuperación, por lo que ahora busca involucrar al Sindicato de Actores y autoridades del condado de Riverside para una intervención más efectiva para su caso.