El actor Gabriel Soto fue cuestionado sobre el pago millonario que Laura Bozzo aún debe hacerle por la demanda que le ganó, bajo un contexto en el que su salud está delicada y continúa hospitalizada.

¿Aún está dispuesto a cobrarle? Gabriel Soto aclaró si podría perdonarle la deuda a Laura Bozzo porque incluso está en un hospital público internada.

Gabriel Soto aclara si le perdonará la deuda millonaria a Laura Bozzo

La peruana Laura Bozzo de 75 años de edad, fue ingresada al Hospital General de México desde el 14 de octubre de 2026, siendo que actualmente sigue internada tras una perforación de úlcera que se le convirtió en sepsis y otros diagnósticos.

Debido a que la conductora primero ingresó a un IMSS-Bienestar en Acapulco y luego fue trasladada a otros hospital público en la CDMX, se ha cuestionado la situación económica de la peruana.

Ante ello, en un encuentro con la prensa de Gabriel Soto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el actor fue cuestionado sobre si aún quiere que Laura Bozzo le pague la deuda millonaria tras ganarle la demanda por difamación y daño moral.

El actor se mostró hermético sobre los cuestionamientos y ligó la situación a consultarla con su abogado. Pero eso sí, aseguró que desea que Bozzo recupere su salud.

“Le deseo su pronta recuperación [a Laura Bozzo] (...) No sé, la verdad es que eso ya lo desconozco yo, ya les he dicho que eso no es mi prioridad, la verdad eso tendrían que preguntárselo a mi abogado”. Gabriel Soto, actor.

Y es que Gabriel Soto subrayó que más allá del pago millonario que Laura Bozzo tendría que hacerle, su objetivo fue “marcar un precedente” sobre el respeto que debe existir de unos a otros.

Incluso, el actor fue cuestionado directamente sobre el estado económico de la peruana como “en bancarrota”, pero Gabriel Soto solo apuntó “esos temas ya no dependen de mí”.