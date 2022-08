Tras haber sido expulsado de La Academia, Santiago aseguró que no tendría de amigo a Pablo Chagra.

A través de un live en Instagram, el ex alumno Santiago de 22 años de edad respondió tajantemente que no tendría de amigo al anfitrión de los lives POV en TikTok de La Academia.

Pues es que al parecer a Santiago no le agrada mucho el chisme, mismo que genera Pablo Chagra de 29 años de edad dentro de las dinámicas de La Academia.

Santiago en La Academia (@laacademiatv / Instagram)

Tras ser expulsado de La Academia, Santiago explica por qué no tendría de amigo a Pablo Chagra.

En una de sus primeras interacciones con sus seguidores tras ser expulsado de La Academia, Santiago explicó por qué no tendría de amigo a Pablo Chagra.

Al parecer luego de todas las polémicas en las que se le vio envuelto a Santiago dentro de La Academia, los chismes no son lo suyo.

Luego de que Santiago en medio de un live respondiera a las preguntas de sus seguidores que curiosamente le cuestionaron si sería amigo de Pablo Chagra.

A lo que sin titubeos Santiago dijo que Pablo Chagra no le caía bien, incluso dijo que no es fan del trabajo del tiktoker de los chismes, aunque eso sí el ex académico aclaró que respeta su trabajo.

“La verdad en lo personal, yo no soy fan de su trabajo, no me cae muy bien, pero de eso se trata su trabajo de echar chisme y polémica, yo respeto mucho su trabajo y todo, pero no es alguien que tendría de amigo”. Santiago

Ante esto Santiago, el último expulsado de La Academia hasta entonces, apuntó que pese a que Pablo Chagra no sea de su agrado entiende que ese es su trabajo, aunque sigue sin gustarle la controversia y polémica.

Pablo Chagra (@pablo.chagra / Instagram)

Tanto así que Santiago agradeció el chisme de Pablo Chagra, ya que argumentó que sin esos detalles la gente no se enteraba de muchas cosas.

“Es respetable y lo que él hace pues genera eso, controversia y polémica, yo estoy agradecido que exista gente como él, porque si no existieran no se enteraría la gente de todo lo que está pasando, por esa parte lo respeto mucho”. Santiago

Asimismo, Santiago señaló que su respuesta era sobre lo que conoce de Pablo Chagra, más no podría juzgarlo a nivel personal

“Ahora, yo no puedo juzgarlo y opinar nada de él en su vida privada, yo no lo conozco, pero por todo lo que fue ahí diciendo y metiendo incertidumbre, y decir ‘cuéntanos de eso y cuéntanos un poco más’ y quitarle el disfraz a todo es lo que a mi me hizo sentir bah (...) Lo tendría que conocer para darles una opinión real de su persona y que tal me llevaría con él”. Santiago

Pablo Chagra responde a Santiago, tras haber dicho que no tendría de amigo al tiktoker

Las palabras de Santiago de La Academia de que que no tendría de amigo a Pablo Chagra le llegaron al tiktoker, por lo que es él quien responde.

Para dar cierre a la opinión de Santiago, la cual se hizo viral; Pablo Chagra respondió al expulsado de La Academia de una manera sutil.

Luego de que Pablo Chagra enumerara sus respuesta a los puntos expuesto de Santiago de La Academia:

La controversia, la generaban sus acciones, no mis chismes Yo preguntaba lo que la gente quería saber Él no es mi favorito, pero igual lo respeto Ahora uno tiene la culpa de que primero con una, luego con otra y después con la otra

Y sin más, el tiktoker del chisme Pablo Chagra da carpetazo a los dichos de Santiago de La Academia.