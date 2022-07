Después de la presentación de Andrés en el concierto de La Academia del sábado 30 de julio, Lolita Cortés y Alexander Acha se fueron a los gritos durante una pelea. En redes sociales ya circula video del momento.

Y es que mientras Lolita Cortés criticaba la interpretación del alumno, Alexander Acha defendió lo que le pareció una buena toma de decisiones.

Sin embargo, la interrupción del director de La Academia no fue bien recibida por la jueza quien después lo acusó de no estar al pendiente de qué ocurría con las clases y preparaciones para los conciertos.

Esto debido a que durante su presentación, además de una falta de aire, Andrés estuvo a punto de chocar con uno de los bailarines del escenario por falta de ensayos.

“No me dejan estar presente, no en los ensayos de coreografías no me dejan estar presente”

Alexander Acha