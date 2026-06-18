Alicia Parra, mamá de Kim Shantal, confirmó la muerte de Mary Martínez antes que Kimberly Loaiza y su familia.

El miércoles 17 de junio trascendió que la mamá de Kimberly Loaiza había muerto tras varios meses hospitalizadas en Mazatlán.

Kimberly Loaiza y Stefanny Loaiza no se han manifestado por la lamentable noticia, pero amigas cercanas a Mary Martínez la despidieron en redes sociales.

Mamá de Kim Shantal confirma la muerte de la mamá de Kimberly Loaiza

Alicia Parra compartió un video en Instagram junto a Mary Martínez con un mensaje de despedida, confirmando que la mamá de Kimberly Loaiza murió.

“Siempre te recordaré hermosa”, escribió la mamá de Kim Shantal en Instagram en un video donde se le ve sonriendo y festejando junto a Mary Martínez.

Mamá de Kim Shantal despide a mamá de Kimberly Loaiza (Instagram/@aliparrax)

La mamá de Kim Shantal confirmó la muerte de Mary Martínez antes que la familia Loaiza, quienes han mostrado una actitud hermética ante la noticia.

Kimberly y Stefanny Loaiza no han hablado de la muerte de su madre, pero amigos de Mary Martínez se han despedido de ella en redes sociales.

Comparten supuesta foto del funeral de Mary Martínez en Instagram

La noticia de la muerte de Mary Martínez se reveló el miércoles y varios influencers replicaron la noticia, incluso compartieron una imagen del supuesto funeral de la mamá de las influencers.

La cuenta de Instagram Holy Milk compartió una foto del supuesto funeral de Mary Martínez, donde se ve el ataúd y coronas de flores alrededor.

La mamá de Super Trucha, mejor amigo de Juan de Dios Pantoja, también despidió a la mamá de Kimberly Loaiza en Instagram.

“No hay despedidas entre nosotras, siempre estarás en mi corazón”, escribió Marthita Reyna en Instagram junto a una foto de Mary Martínez.

Zitlali Núñez, mamá de Juan de Dios Pantoja, también compartió fotos para despedirse de Mary Martínez, pero las borró momentos después.