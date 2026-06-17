Al igual que su hermana Kimberly Loaiza, Steff Loaiza forma parte del mundo del entretenimiento. La joven se ha abierto camino a través de las redes sociales.

A sus más de 20 años, Steff Loaiza, como la llaman cariñosamente sus amigos, es una reconocida infuencer.

¿Quién es Steff Loaiza?

Stefanny Loaiza es una influencer de moda y modelo. En Instagram la siguen más de 5 millones de personas.

Es hermana menor de Kimberly Loaiza y también tiene un hermano llamado Carlos.

Steff Loaiza (@stefannyloaiza.m / Instagram)

Se dio a conocer en el mundo del entretenimiento mediante videos de Kimberly y, aunque no quiere que la conozcan por este vínculo familiar, ha sido inevitable.

Ha acaparado titulares por roces con su cuñado Juan de Dios Pantoja, de 30 años de edad.

¿Qué edad tiene Steff Loaiza?

Steff Loaiza nació en Mazatlán, Sinaloa, el 14 de febrero de 2004, por lo que actualmente tiene 22 años de edad.

¿Quién es el esposo de Steff Loaiza?

Steff Loaiza no está casada, pero mantiene un noviazgo con el productor y mánager musical Mario Barrón.

Steff Loaiza (@stefannyloaiza.m / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Steff Loaiza?

A Steff Loaiza la rige el signo zodiacal de acuario.

¿Cuántos hijos tiene Steff Loaiza?

Steff Loaiza no tiene hijos.

¿Qué estudió Steff Loaiza?

Se desconoce el grado de estudios de Steff Loaiza.

Steff Loaiza (@stefannyloaiza.m / Instagram)

¿En qué ha trabajado Steff Loaiza?

Steff Loaiza es creadora de contenido. Sus plataformas favoritas son Instagram y Tiktok.

En Instagram comparte parte de su vida al estilo “aesthetic”, mientras que en TikTok publica clips de comedia y sincronización de labios.

A través de su canal de YouTube realiza entrevistas a distintas personalidades, así como aborda distintos temas.

Ha colaborado con distintas marcas de belleza.