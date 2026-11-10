Una nueva fotografía encendió las especulaciones en el mundo del espectáculo. Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères fueron captados paseando de la mano por calles de Los Ángeles, imágenes que rápidamente alimentaron rumores sobre una posible relación sentimental.
La aparición pública ocurre meses después de la ruptura de la actriz con Diego Boneta y coloca nuevamente al empresario, vinculado anteriormente con Belinda, en el centro de la conversación mediática.
Hasta ahora, ni Renata Notni ni Gonzalo Hevia Baillères ha confirmado públicamente cuál es la naturaleza de su vínculo.
Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères son captados juntos en Los Ángeles
La revista People compartió fotografías de Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères, tomados de la mano en calles de Los Ángeles.
En las fotos se ve a la pareja felices, abrazados y cariñoso, lo que desató rumores de una posible relación.
Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères dieron un paseo por West Hollywood, pero llamó la atención que ambos se mostraban cariñosos.
Hasta el momento, Renata Notni o Gonzalo Hevia Baillères no han confirmado que estén saliendo.
Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères han tenido parejas famosas
Tras su separación de Diego Boneta, Renata Notni fue ‘shippeada’ con Alejandro Speitzer, luego de que la actriz compartiera una foto junto a él.
Sin embargo, las fotos formaban parte de una campaña publicitaria, pero sus fans expresaron su emoción por una posible relación.
Gonzalo Hevia Baillères se volvió viral tras presuntamente tener una relación con Belinda entre 2023 y 2024, pero nunca hablaron públicamente de la relación.
En 2025, Belinda estrenó la canción “Heterocromía”, la cual habría sido dedicada a Gonzalo Hevia Baillères.
Posteriormente, Gonzalo Hevia Baillères fue captado de vacaciones con la actriz Emma Watson en lugares como los Alpes y Punta Mita.