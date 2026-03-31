Diego Boneta y Renata Notni anunciaron el fin de su relación luego de cinco años de noviazgo, esto de acuerdo con información publicada por la revista Quién .

La ruptura entre Diego Boneta de 35 años de edad, y Renata Notni de 31, habría ocurrido en buenos términos, ya que ambos decidieron concluir su historia de amor de mutuo acuerdo, manteniendo el respeto, el cariño y el agradecimiento entre ellos.

Diego Boneta y Renata Notni comenzaron a salir en 2020

La revista Quien ha revelado que la pareja conformada por Diego Boneta y Renata Notni, han terminado luego de estar juntos por cinco años.

Cabe recordar que se hizo pública su relación en 2020, se consolidó como una de las más estables del espectáculo en México, caracterizándose por llevar su vida privada con discreción.

Hasta ahora, ni Diego Boneta ni Renata Notni han confirmado públicamente la separación o hecho alguna declaración en sus redes sociales; sin embargo, se reporta que seguirán manejando la situación de forma reservada, tal como lo hicieron durante su noviazgo.

Tras el cierre de este ciclo, y de acuerdo a la nota publicada por la revista Quien, ambos actores mexicanos continuarán enfocados en sus respectivos proyectos profesionales, manteniendo una relación cordial pese al fin de su romance de cinco años que inició en 2020.