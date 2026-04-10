A diez días de haberse hecho público el fin del noviazgo entre Diego Boneta y Renata Notni, el actor de 35 años da sus primeras declaraciones.

A través del programa Despierta América, Diego Boneta confirma su ruptura con Renata Notni, de 31 años, tras 5 años de relación.

Diego Boneta confirma separación de Renata Notni en buenos términos

Diego Boneta habló por primera vez de su separación de Renata Notni, situación que calificó como el “fin de cliclo”.

“Ya después de cinco años hay veces que las cosas llegan al fin de su ciclo“ Diego Boneta

Sin revelar el motivo, asegura que la decisión fue tomada por ambos y en buenos términos, por lo que aún existe cariño y respeto.

“Hay muchísimo cariño, muchísimo respeto, mutuo, es una decisión mutua. Y cada quien quiere lo mejor para la otra persona. Hay veces que las cosas funcionan y hay veces donde no, y eso está bien. Y, dentro de todo, creo que fue muy lindo porque las cosas acabaron con mucho amor” Diego Boneta

Ante la insistencia del reportero perteneciente al matutino Despierta América, Diego Boneta indicó que el motivo de su separación con Renata Notni, a quien describe como “una mujer increíble”, es un tema privado.

No obstante, tras dejar claro que no dará detalles, Diego Boneta reveló que Renata Notni ya no vive con él.

Cabe mencionar que tiempo atrás se dio a conocer que la actriz y modelo se mudó a West Hollywood, California, donde adquirió junto a Diego Boneta una mansión estilo español valorada en 3.9 millones de dólares (más de 67 millones de pesos).

Por lo que ahora que la pareja dio fin a su relación, sus seguidores tienen la inquietud de saber qué pasará con la propiedad, si la conservará alguno de ellos o la venderán para recuperar su inversión.