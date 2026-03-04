Emma Watson es una de las actrices más reconocidas de Hollywood desde que inició su carrera en la saga de películas de Harry Potter en 2001.
Desde entonces se ha consolidado como una de las estrellas más solicitadas en el gremio, y más recientemente se ha destapado el supuesto romance con el empresario Gonzalo Hevia Baillères, por lo que te decimos quién es con detalles como:
- ¿Quién es Emma Watson, actriz y modelo británica?
- ¿Qué edad tiene Emma Watson, actriz y modelo británica?
- ¿Emma Watson, actriz y modelo británica tiene pareja?
- ¿Qué signo zodiacal es Emma Watson, actriz y modelo británica?
- ¿Emma Watson, actriz y modelo británica tiene hijos?
- ¿Qué estudió Emma Watson, actriz y modelo británica?
- ¿En qué ha trabajado Emma Watson, actriz y modelo británica?
- Emma Watson estrena romance con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, ex de Belinda
¿Quién es Emma Watson, actriz y modelo británica?
Emma Watson es una actriz, modelo y activista británica nacida el 15 de abril de 1990 en París, Francia y alcanzó fama mundial a los 9 años de edad por interpretar a Hermione Granger en la saga cinematográfica de Harry Potter.
Además de su carrera artística, Emma Watson es reconocida por ser modelo y su labor como activista por la igualdad de género y fue Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres.
¿Qué edad tiene Emma Watson, actriz y modelo británica?
Emma Watson nació el 15 de abril de 1990 en París, Francia aunque es de nacionalidad británica. por lo que actualmente tiene 35 años.
¿Emma Watson, actriz y modelo británica tiene pareja?
Emma Watson es muy reservada con su vida privada y en los últimos años se le ha vinculado sentimentalmente con distintas personas.
Recientemente, se revelaron fotos exclusivas en donde se ve a Emma Watson con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, ex de Belinda en situaciones íntimas.
Esto confirmaría que la actriz británica de Harry Potter estaría saliendo con Hevia Baillères.
¿Qué signo zodiacal es Emma Watson, actriz y modelo británica?
Al haber nacido un 15 de abril, el signo zodiacal de Emma Watson es Aries y como buena ariana, se caracteriza por su determinación, liderazgo y una energía incansable para defender las causas en las que cree.
¿Emma Watson, actriz y modelo británica tiene hijos?
No, Emma Watson no tiene hijos.
¿Qué estudió Emma Watson, actriz y modelo británica?
Emma Watson estudió Literatura Inglesa en la Universidad de Brown, en Estados Unidos de donde se graduó en 2014.
También cursó estudios temporales en la Universidad de Oxford como parte de su formación académica y en 2023, se inscribió en una maestría en Escritura Creativa en Oxford.
¿En qué ha trabajado Emma Watson, actriz y modelo británica?
Su carrera es polifacética y abarca distintos ámbitos, por lo que además de la saga de Harry Potter, ha participado en diversas películas destacadas como:
- Las 8 películas de Harry Potter
- Las ventajas de ser invisible
- La Bella y la Bestia
- Mujercitas
- The Bling Ring
- Noé
- Ha sido el rostro de marcas de lujo como Burberry, Lancôme y Prada, centrando sus colaboraciones recientes en marcas que promueven la ética ambiental.
- Trabaja activamente con la ONU y asesora a diversas organizaciones en temas de igualdad de género y sostenibilidad.
- Debutó como directora en 2022 con un cortometraje publicitario para la fragancia Prada Paradoxe.
Emma Watson estrena romance con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, ex de Belinda
En los últimos días, varios medios han reportado que Emma Watson y el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères han comenzado una relación al ser vistos juntos en varios lugares exclusivos, como Courchevel en Alpes franceses, Punta Mita en México) y zonas de la Ciudad de México.
Estas apariciones acompañadas de fotos exclusivas que ya rondan en internet, los muestran compartiendo tiempo de manera íntima e incluso, en algunas parece que se están besando.
Aunque hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado o desmentido públicamente que estén en una relación, aunque de acuerdo a la información que ha salido a la luz, ambos han estado saliendo desde noviembre o diciembre del 2025.
Cabe mencionar que Gonzalo Hevia Baillères es un empresario mexicano perteneciente a una de las familias más influyentes del país, ligada al conglomerado Grupo Bal.
Además ha sido vinculado sentimentalmente con figuras públicas antes, como Belinda, que aunque tampoco hubo confirmación oficial de ese romance, la cantante lanzó una canción la cual aparentemente habla de él y su familia, aunado a algunas fotos de los dos juntos.