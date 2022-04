Rebecca Jones cree que Susana Dosamantes tiene la actitud para superar el cáncer de páncreas que le fue detectado. La actriz consideró que la mamá de Paulina Rubio tiene lo necesario para salir adelante.

En entrevista Rebecca Jones fue cuestionada sobre si tendía algún consejo para Susana Dosamantes. Cabe recordar que la actriz fue diagnosticada con cáncer de ovario en el 2018.

Rebecca Jones señaló que para ella lo más importante para vencer el cáncer es la actitud con la que se enfrenta a esta enfermedad y el apoyo que se pueda tener.

A través de un comunicado se dio a conocer que Susana Dosamantes fue diagnosticada con cáncer de páncreas. La actriz se encuentra hospitalizada y recibiendo tratamiento en el Mount Sinai Medical Center de Miami, Estados Unidos.

Rebecca Jones fue cuestionada sobre la situación de salud que enfrenta Susana Dosamantes y aseguró que está segura de que la actriz saldrá adelante pues tiene una gran actitud.

En el video compartido por el canal ‘delarosatv’, Rebecca Jones señaló que para superar el cáncer es muy importante la actitud que se tenga.

Rebecca Jones señaló que si se detecta a tiempo el cáncer, la actitud de la persona va a ser muy importante para que se pueda superar la enfermedad.

Durante su conversación Rebecca Jones recordó que ella pudo salir delante de un cáncer de ovario, que tiene un índice de mortalidad muy alto.

Rebecca Jones señaló que ella es fiel creyente del poder mental, por lo que está segura que Susana Dosamantes está iniciando su pelea con el pie derecho.

En el video Rebecca Jones destacó que esta segura que Susana Dosamantes cuenta con todo el apoyo de su familia, lo que es fundamental para su lucha.

Rebecca Jones considera que Susana Dosamantes va a poder ganar la batalla de su lucha contra el cáncer.

Rebecca Jones señaló que la palabra cáncer espanta mucho, pero ella decidió afrontarlo con una gran actitud.

“La palabra cáncer asusta mucho, mucha gente ni siquiera la pronuncia porque les da miedo. Cuando a mi me dan la noticia me quedé como en shock”

A pesar de que las personas relacionan el cáncer y la muerte, ella nunca lo vio así y eso le ayudó a enfrentar la enfermedad de una manera diferente.

“Yo no relacione la muerte con el cáncer, si relacione cáncer con algo muy grave pero no con muerte”

Rebecca Jones recordó que insensiblemente su doctor le dijo cuánto tiempo le quedaba de vida, sin embargo ella no lo tomó en cuenta.

“Cuando el doctor me dijo cuánto tiempo me quedaba de vida me reí de él. Defiendo que no le hagan caso al pronóstico”

Rebecca Jones