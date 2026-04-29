Luis Alberto Riolobos fue un actor de La Rosa de Guadalupe y El Maleficio quien murió a los 64 años de edad, por lo que te decimos quién era con detalles como:

¿Quién era Luis Alberto Riolobos, actor de La Rosa de Guadalupe y El Maleficio?

¿Qué edad tenía Luis Alberto Riolobos, actor de La Rosa de Guadalupe y El Maleficio?

¿Luis Alberto Riolobos, actor de La Rosa de Guadalupe y El Maleficio tenía esposa?

¿Qué signo zodiacal era Luis Alberto Riolobos, actor de La Rosa de Guadalupe y El Maleficio?

¿Luis Alberto Riolobos, actor de La Rosa de Guadalupe y El Maleficio tenía hijos?

¿Qué estudió Luis Alberto Riolobos, actor de La Rosa de Guadalupe y El Maleficio?

¿En qué Luis Alberto Riolobos, actor de La Rosa de Guadalupe y El Maleficio?

¿Quién era Luis Alberto Riolobos, actor de La Rosa de Guadalupe y El Maleficio?

Luis Alberto Riolobos Sobisch fue un actor mexicano de televisión, conocido por participar en series como:

La Rosa de Guadalupe

Como dice el dicho

El señor de los cielos

El maleficio

Papá a toda madre

Corazón que miente

Como dice el dicho

Sr. Ávila

Bienvenidos a la familia

Luis Alberto Riolobos Sobisch construyó una carrera constante en producciones de Televisa y Telemundo, principalmente en unitarios y telenovelas.

Provenía de una familia con tradición artística: era hijo del cantante argentino de boleros Daniel Riolobos y hermano de Daniel Riolobos Jr.. y murió el 27 de abril de 2026 a los 64 años tras complicaciones de una grave enfermedad renal.

Luis Alberto Riolobos, actor de La Rosa de Guadalupe, muere a los 64 años (Luis Riolobos / facebook )

¿Qué edad tenía Luis Alberto Riolobos, actor de La Rosa de Guadalupe y El Maleficio?

Luis Alberto Riolobos, actor de La Rosa de Guadalupe y El Maleficio, tenía 64 años al momento de su muerte el 27 de abril de 2026.

¿Luis Alberto Riolobos, actor de La Rosa de Guadalupe y El Maleficio tenía esposa?

Sí, Luis Alberto Riolobos estaba casado y es que en reportes recientes sobre su enfermedad y muerte, se menciona a su esposa y a familiares cercanos que pidieron apoyo para sus gastos médicos.

Luis Alberto Riolobos, actor La Rosa de Guadalupe, muere a los 64 años de edad (Especial)

¿Qué signo zodiacal era Luis Alberto Riolobos, actor de La Rosa de Guadalupe y El Maleficio?

No se ha hecho pública la fecha exacta de nacimiento de Luis Alberto Riolobos, por lo que no es posible determinar con certeza su signo zodiacal.

¿Luis Alberto Riolobos, actor de La Rosa de Guadalupe y El Maleficio tenía hijos?

Sí, Luis Alberto Riolobos, actor de La Rosa de Guadalupe y El Maleficio tenía al menos un hijo.

Reportes familiares lo mencionan en el contexto de su enfermedad y los apoyos solicitados.

¿Qué estudió Luis Alberto Riolobos, actor de La Rosa de Guadalupe y El Maleficio?

Se sabe que Luis Alberto Riolobos se formó como actor en el Instituto Andrés Soler en donde estudió voz y dicción.

Además, cursó la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad del Valle de México (UVM) y en la Universidad Anáhuac.

Luis Alberto Riolobos, actor de La Rosa de Guadalupe, muere a los 64 años (Luis Riolobos / facebook )

¿En qué Luis Alberto Riolobos, actor de La Rosa de Guadalupe y El Maleficio?

El actor Luis Alberto Riolobos participó principalmente como actor de televisión, cine y teatro en México; además de en diversas series y telenovelas de Televisa y Telemundo a lo largo de más de 50 años, entre ellas:

La Rosa de Guadalupe

Como dice el dicho

El señor de los cielos

Corazón que miente

Papá a toda madre

Sr. Ávila

El maleficio

Bienvenidos a la familia