Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate, fue cuestionado acerca de la salud de Susana Dosamantes, quien fue su suegra durante 5 años .

Esto, luego de que se informara que la actriz Susana Dosamantes -mamá de Paulina Rubio- fue diagnosticada con cáncer de páncreas.

Evadiendo a toda costa la pregunta, Colate prefirió desviar la mirada y asegurar que él no tiene nada que opinar sobre la familia de su ex.

Colate, quien estuvo casado con Paulina Rubio por 5 años , dejó claro que no tiene intenciones de verse relacionado con su ex.

Y es que, tras el diagnóstico médico de Susana Dosamantes, el empresario fue cuestionado acerca de la salud de la mamá de Paulina Rubio .

En entrevista con Javier Ceriani, Colate reaccionó al reciente problema de salud de su ex suegra.

El rostro de Colate cambió totalmente cuando escuchó el nombre de Susana Dosamantes.

No obstante su evidente molestia e incomodidad, Colate dio una respuesta concreta sobre la salud de la actriz .

“No opino, me da mucha pena y no me corresponde a mí, así que no te voy a decir nada.”

Nicolás Vallejo-Nágera, Colate