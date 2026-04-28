La cantante neozelandesa, Lorde está por llegar en concierto hoy martes 28 de abril al Auditorio Banamex de Monterrey, Nuevo León.

Concierto de Lorde en Auditorio Banamex del cual ya les tenemos a los fans todos los detalles de setlist, telonero y demás para que no te pierdas de nada:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Erika de Casier

Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo

Duración: Se estima 2 hora de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Lorde (Lorde )

Posible setlist para Lorde en el Auditorio Banamex hoy 28 de abril

La gira Ultrasound de la cantante Lorde llega en su primera fecha a México, hoy 28 de abril al Auditorio Banamex de Monterrey.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Lorde en el Auditorio Banamex hoy 28 de abril sea el siguiente: