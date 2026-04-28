La cantante neozelandesa, Lorde está por llegar en concierto hoy martes 28 de abril al Auditorio Banamex de Monterrey, Nuevo León.

Concierto de Lorde en Auditorio Banamex del cual ya les tenemos a los fans todos los detalles de setlist, telonero y demás para que no te pierdas de nada:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero: Erika de Casier
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 hora de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Lorde
Lorde (Lorde )

Posible setlist para Lorde en el Auditorio Banamex hoy 28 de abril

La gira Ultrasound de la cantante Lorde llega en su primera fecha a México, hoy 28 de abril al Auditorio Banamex de Monterrey.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Lorde en el Auditorio Banamex hoy 28 de abril sea el siguiente:

  1. Hammer
  2. Royals
  3. Broken Glass
  4. Buzzcut Season
  5. Favourite Daughter
  6. Perfect Places
  7. Shapeshifter
  8. Current Affairs
  9. Supercut
  10. No Better
  11. GRWM
  12. The Louvre
  13. Oceanic Feeling
  14. Solar Power
  15. Liability
  16. Clearblue
  17. Man of the Year
  18. If She Could See Me Now
  19. Team
  20. What Was That
  21. Green Light
  22. David
  23. A World Alone
  24. Ribs