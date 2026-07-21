Rafael Inclán no sabía de la denuncia contra su primo Alfonso Obregón y habla de los señalamientos en su contra.
Alfonso Obregón fue denunciado por la actriz de doblaje Brenda Rivero por violación, abuso sexual y corrupción de menores por hechos ocurridos cuando era menor de edad.
El actor confía en que Alfonso Obregón no se haya “metido en problemas” y espera que esta denuncia no perjudique su carrera como actor de doblaje.
Rafael Inclán desconocía que Alfonso Obregón tenía una denuncia
Durante un encuentro con medios, Rafael Inclán fue cuestionado sobre si sabía algo de Alfonso Obregón quien enfrenta una denuncia por abuso.
“Voy a hablar con él, porque no he hablado, hasta ahorita que tu me estás diciendo y si ya hicieron la denuncia, falta ver qué pasa con la denuncia”Rafael Inclán
Rafael Inclán menciona que no estaba enterado de la segunda denuncia por acoso contra Alfonso Obregón, pues no había hablado con él.
Alfonso Obregón ya había enfrentado una denuncia por acoso, luego de que dos alumnas la señalaran e incluso fue detenido.
“A ver qué pasa. Una cosa es una denuncia y otra qué sucede con la denuncia”Rafael Inclán
Rafael Inclán expresó que estaba sorprendido por la denuncia contra Alfonso Obregón y le llamaría para saber si necesitas ayuda con este suceso.
“Voy a hablar con Alfonso a ver en qué situación está y en qué se le puede ayudar, es mi primo hermano”Rafael Inclán
¿Alfonso Obregón huyó de México tras la denuncia en su contra? Esto se dice
Tras revelarse la denuncia con Alfonso Obregón, el actor de doblaje compartió que estaba de viaje y presuntamente estaría trabajando en Colombia.
Rafael Inclán no cree que Alfonso Obregón haya huido de México, pero espera ya tenga abogado.
“No se nada. No hemos hablado Alfonso y yo”, dijo Rafael Inclán, quien aclaró que confía en que no esté en problemas: “Confío en que no se haya metido en un problema”.
Rafael Inclán asegura que Alfonso Obregón no es “mala gente” y espera que esta denuncia no repercuta en su carrera: “Todos podemos tener errores”.
Mientras tanto, Alfonso Obregón no se ha manifestado por la denuncia en su contra y Brenda Rivero pide que más posibles víctimas alcen la voz y realicen el proceso legal correspondiente.