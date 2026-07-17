Brenda Rivero denunció a Alfonso Obregón con la intención de proteger a otras menores, ya que asegura que el actor acosó a otras mujeres.
Alfonso Obregón fue denunciado por violación, abuso sexual y corrupción de menores tras mantener una relación una menor de 16 años.
Brenda Rivero quiere proteger a otras víctimas de Alfonso Obregón
En entrevista con De Primera Mano, Brenda Rivero expresó que la denuncia contra Alfonso Obregón era un paso en su proceso de sanación y deseaba proteger a menores que estuvieran cerca del actor de doblaje.
“Ha sido un proceso complicado para mí. Esto debe ser un ejemplo para las chavistas, no se dejen manipular por esta persona. Porque él sigue haciendo esto y lo ha hecho a muchas jovencitas”Brenda Rivero
Brenda Rivero asegura que Alfonso Obregón continúa acosando o manteniendo relaciones sentimentales con menores de edad; incluso, dijo, le han escrito testimonios.
“Sí lo ha hecho, me han llegado testimonios de gente que conozco, amigas que no sabía que habían pasado estas cosas”Brenda Rivero
La actriz de doblaje mencionó que tardó mucho tiempo en entender que había sido víctima de abuso y grooming.
Brenda Rivero denuncia que ha recibido amenazas de muerte tras revelar que Alfonso Obregón abusó de ella.
“Me han llegado amenazas de muerte en redes sociales, de fans, es un proceso complicado, pero era algo que tenía hacer por mí y por las demás chavistas, que se deje de normalizar”Brenda Rivero
La denuncia de Brenda Rivero impulsó a que otras víctimas hablaran
Brenda Rivero mencionó que su denuncia pública y legal provocó que otras presuntas víctimas de Alfonso Obregón hablaran de sus vivencias con el actor de doblaje.
“Hay muchas chavitas que han alzado la voz a raíz de esto y yo las estoy invitando que si pasó algo, denuncien”Brenda Rivero
La actriz reveló que entre más jóvenes denuncien a Alfonso Obregón, habrá más pruebas en su contra y la justicia podría llegar más rápido.
Mientras tanto, Alfonso Obregón se encuentra fuera del país y hasta el momento se desconoce si hay más denuncias en su contra.