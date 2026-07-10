Brenda Rivero Padrón es una actriz mexicana de doblaje cuya carrera ha construido de forma independiente pese a que sus padres se encuentran inmersos en el mundo de la actuación.

A lo largo de su trayectoria artística ha participado en el doblaje de varias producciones de anime, series e incluso del mundo del cine. En SDPnoticias, te compartimos algunos datos sobre ella.

¿Quién es Brenda Rivero Padrón?

Brenda Rivero Padrón es hija del actor Javier Rivero y de la actriz Carla Padrón, pese a sus lazos familiares, construyó su carrera por cuenta propia a base de esfuerzo y mucha dedicación.

Desde muy joven se adentró en el mundo del doblaje; sin embargo, a los 16 años se vio obligada a pausar su carrera por problemas familiares con su padre.

Hoy su nombre se vincula al del actor de doblaje mexicano Alfonso Obregón, quien desde 2024 arrastra una acusación por abuso sexual.

Brenda Rivero se identifica en Instagram como brenda_rivero_love mientras que en TikTok la encuentras como riveroo_bren_lov

Brenda Rivero Padrón (@brenda_rivero_love / Instagram)

¿Qué edad tiene Brenda Rivero Padrón?

Brenda Rivero Padrón nació en México el 14 de octubre de 1993 por lo que actualmente tiene 32 años de edad.

¿Quién es el esposo de Brenda Rivero Padrón?

Brenda Rivero Padrón no está casada. Actualmente se encuentra soltera.

¿Qué signo zodiacal es Brenda Rivero Padrón?

Brenda Rivero Padrón es del signo libra.

Brenda Rivero Padrón (@brenda_rivero_love / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Brenda Rivero Padrón?

Brenda Rivero Padrón no tiene hijos.

¿Qué estudió Brenda Rivero Padrón?

Brenda Rivero Padrón cursó tres años en el Taller de Actuación de Bellas Artes, donde perfeccionó su técnica.

¿En qué ha trabajado Brenda Rivero Padrón?

Brenda Rivero Padrón ha prestado su voz en películas, animes, series e incluso a telenovelas brasileñas siendo parte de distintos estudios de doblaje como: Audiomaster Candiani, DAT Doblaje Audio Traducción, Media Access Company México, Plan B3, Universal Cinergía Dubbing y VSI Mexico City.

Brenda Rivero Padrón (@brenda_rivero_love / Instagram)

Películas:

Dora: Aventuras mágicas en el reino de las sirenas (2025) - Caballito de mar femenino 2

Jurado nº 2 (2024) - Voces adicionales

Krakens y sirenas: Conoce a los Gillman (2023) - Voces adicionales

El negocio del dolor (2023) - Voces adicionales

Amor intransferible (2022) - Señorita al teléfono, ambientes

Segunda esposa (2021) - Hija de Marina, niña, voces adicionales

Resistencia (2020) - Jossef, señorita, ambientes

Historias Horrible: La película (2019) - Irene la Iceni

La llave de Sarah (2010) - Niños, voces adicionales, ambientes

Más barato por docena 2 (2005) - Melanie Tonello (Becky Murtagh)

Pelotas en juego (2004) - Niña de trensas que le pega el balón

Un detective en el kinder (1990) (redoblaje) - Voces adicionales

Anime:

El Incidente Darwin (2026) Voces adicionales

One Piece Voces adicionales (temp. 19-)

Eyeshield 21, Koharu Wakana y voces adicionales

Sailor Moon Cosmos - Parte 2 (2024) Voces adicionales

Tengoku Daimakyo (2023) Voces adicionales

Series:

¡Despierta, Carlo! - Paloma Nancy

Dora - Mamá búho

El submarino de Jim - Sahid, Sardina 5 y 9

Capitán Fall - Voces adicionales

Marvel’s Hit-Monkey - Voces adicionales

Luchadora invencible - Smoove de niño, Voces adicionales

Comando de Criaturas - Estudiante

Telenovelas brasileñas: