James Edward Burrows, nacido en Los Ángeles en 1940, fue un director de televisión que dedicó más de cinco décadas a la comedia estadounidense.

Cocreó la serie Cheers y se convirtió en referente por dirigir más de mil capítulos de producciones icónicas como Friends, Frasier, Will & Grace y Dos hombres y medio.

Ganador de 11 premios Emmy, James Burrows marcó generaciones con su estilo detrás de cámaras, creando ambientes de trabajo alegres y colaborativos. Murió el 19 de junio de 2026 a los 85 años.

¿Quién es James Burrows? El director de Friends y Cheers

James Edward Burrows fue un director de televisión originario de Los Ángeles, cocrador de la serie Cheers y ganador de 11 premios Emmy.

James Burrows dirigió más de mil capítulos de series de comedia y fue reconocido por su trabajo en programas como “Dos hombres y medio” y “Will & Grace”.

James Burrows, director de televisión (Instagram/@therealjamesburrows)

¿Qué edad tenía James Burrows?

James Burrows nació el 30 de diciembre de 1940; tenía 85 años de edad.

¿Quién es la esposa de James Burrows?

James burrows estuvo casado por 28 años con Debbie Easton.

¿Qué signo zodiacal es James Burrows?

James Burrows era Capricornio.

¿Cuántos hijos tenía James Burrows?

James Burrows tuvo cuatro hijas; tres eran biológicas y una hijastra.

¿Qué estudió James Burrows?

James Burrows estudió en la Escuela Superior de Música en Nueva York y en la Universidad Oberlin College.

James Burrows y su esposa, Debbie (Instagram/@therealjamesburrows)

¿En qué trabajó James Burrows?

James Burrows dedicó cinco décadas de su vida a trabajar detrás de cámaras, por los dirigió diversas series de comedia como:

Friends

The Mary Tyler Moore Show

Taxi

Cheers

The Hogan Family

Wings

Frasier

Will & Grace

The millers

The big bang theory

Dos hombres y medio

En noviembre de 2025, James Burrows completó los mil capítulos dirigidos durante su carrera con la serie “Crowded”.

James Burrows murió a los 85 años de edad

La familia de James Burrows confirmó la muerte del director el viernes 19 de junio a través de un comunicado.

El comunicado no reveló la causa de muerte de James Burrows, pero mencionaron que estaba rodeado de su familia y se fue en paz.

James Burrows fue reconocido por su carisma y creatividad para dirigir, por lo que ganó 11 premios Emmy.