Te contamos quién fue Daveigh Chase, actriz de El Aro, voz en Lilo & Stitch y El viaje de Chihiro entre otras películas.

El mundo del cine está de luto al darse a conocer la muerte de Daveigh Chase el pasado martes 16 de junio.

¿Quién fue Daveigh Chase?

Daveigh Elizabeth Chase, mejor conocida como Daveigh Chase, fue una actriz, modelo y cantante estadounidense.

La carrera de Daveigh es reconocida por ser parte de la película El Aro y Lilo & Stitch.

Daveigh Chase

¿Qué edad tenía Daveigh Chase?

Al momento de su muerte, Daveigh Chase tenía 35 años. Nació el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos.

¿Quién fue el esposo de Daveigh Chase?

Daveigh Chase no se casó. No obstante, mantenía una relación sentimental con Roy Hernández.

Daveigh Chase

¿Qué signo zodiacal era Daveigh Chase?

Por su fecha de nacimiento, Daveigh Chase pertenecía al signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tuvo Daveigh Chase?

La actriz Daveigh Chase no tuvo hijos.

¿Qué estudió Daveigh Chase?

Daveigh Chase no cursó estudios universitarios formales, ya que desde niña se dedicó al mundo del entretenimiento.

Daveigh Chase

¿En qué trabajó Daveigh Chase?

La trayectoria de Daveigh Chase inició a los 7 años al ganar el concurso nacional Little Miss America Pageant, donde mostró su talento.

Posteriormente, apareció en un comercial de Sopa Campell y hasta protagonizó el musical “Utah!”

Daveigh Chase consiguió para 2002 dar voz a Lilo Pelekai en la película animada Lilo & Stitch. Por su interpretación, Daveigh ganaría el Premio Annie en 2003.

En su faceta de doblaje Daveigh también interpretó a Chigiro Ogino en la película El viaje de Chihiro.

Las películas y series más populares en las que participó Daveigh Chase fueron:

Michael Lnadon: El padre que conocí (1999)

Un asesinato perfecto (1999)

Donnie Darko (2001)

El aro (2002)

Lilo & Stitch (2002)

Lilo & Stitch: Problemas en el paraíso (2002)

La película de Stitch (2003)

Oliver Beene (2003)

Lilo & Stitch: La serie (2003)

Carolina (2003)

Beethoven 5: El perro buscatesoros (2003)

Leroy y Stitch: La película (2006)

Big Love (2006)

S.Darko (2009)

Yellow (2012)

Little Red Wagon (2012)

Wind in Blue (2014)

Plan de seducción (2015)

Jack vuelve a casa (2016)

American Romance (2016)

Muere la actriz Daveigh Chase a los 35 años

Daveigh Chase murió a los 35 años de edad a causa de una meningitis y una infección en la sangre.

Dichas afecciones causaron que la actriz presentara problemas sépticos y posteriormente el fallo de su organismo.

La noticia de la muerte de Daveigh Chase fue confirmada por su novio, Roy Hernández.

Reportes indican que la actriz de Lilo & Stitch fue ingresada en un hospital de Los Ángeles a principios de junio por problemas de desnutrición.

El novio de Daveigh Chase creó una página de GoFundMe mientras la actriz recibía su tratamiento.

En la descripción de la petición, Roy Hernández expresó que la salud de Daveigh se había deteriorado y que no le quedaba mucho tiempo de vida.

“Su estado se ha vuelto crítico y los médicos me han dicho que tal vez no le quede mucho tiempo”, detalló Roy Hernández.