Se confirmó la lamentable muerte de Luis de la Rosa, talentoso animador mexicano.

De acuerdo con la información, Luis de la Rosa sufrió un trágico accidente la noche del 24 de junio 2026 mientras se encontraba en Francia.

Pero, ¿quién fue Luis de la Rosa? Te decimos.

¿Quién es Luis de la Rosa? El talentoso animador mexicano murió a los 34 años

Luis de la Rosa fue un talentoso animador digital mexicano de nivel internacional, originario de Hermosillo, Sonora.

Contaba con gran reconocimiento debido a su experiencia trabajando para los mejores estudios, acumulando cerca de un década de experiencia.

Luis de la Rosa, talentoso animador mexicano (Luis de la Rosa / IG)

¿Qué edad tenía Luis de la Rosa?

Luis de la Rosa tenía 34 años al momento de su muerte en junio de 2026.

¿Quién era la esposa de Luis de la Rosa?

De acuerdo con información, Luis de la Rosa no estaba casado.

¿Qué signo zodiacal era Luis de la Rosa?

Debido a que se desconoce la fecha de nacimiento exacta de Luis de la Rosa, no es posible establecer cuál era su signo zodiacal.

Luis de la Rosa, talentoso animador mexicano (Luis de la Rosa / IG)

¿Cuántos hijos tenía Luis de la Rosa?

Luis de la Rosa mantenía su vida personal privada, aunque de acuerdo con esta, no tenía hijos.

¿Qué estudió Luis de la Rosa?

Se graduó con honores en 2015 de la prestigiosa Vancouver Film School en Canadá, en donde se especializó en animación.

¿En qué ha trabajado Luis de la Rosa?

Luis de la Rosa se desempeñaba como Animador 2D Senior.

Contaba con más de 10 años de experiencia profesional, en los que como animador colaboró con más de 14 estudios de renombre como Sony Pictures, Nickelodeon y Warner Bros.

Luis de la Rosa, talentoso animador mexicano (Luis de la Rosa / IG)

Muere Luis de la Rosa, reconocido animador sonorense

El 25 de junio de 2026, se confirmó la muerte del talentoso animador mexicano, Luis de la Rosa.

Información de las autoridades de Francia señala que Luis de la Rosa fue víctima de un trágico incidente tras ser arrollado por un tren, en las cercanías de la avenida Aristide Briand.

Luis de la Rosa se encontraba en Francia debido a que asistía al prestigioso Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy.