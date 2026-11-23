Molly Meldrum fue un periodista, crítico musical, presentador de televisión y productor discográfico australiano que se convirtió en todo un ícono de la industria.

La muerte de Molly Meldrum genera impacto, tras confirmarse su deceso a los 83 años, el lunes 23 de noviembre de 2026 en el Hospital Epworth de Richmond, en Melbourne, Australia, tras una larga batalla contra problemas de salud.

Pues Molly Meldrum será recordado por ser una de las figuras más influyentes en la industria del pop en Australia, además de ser reconocido mundialmente por su sombrero Stetson, pero ¿quién fue? Te lo contamos.

¿Quién fue Molly Meldrum?

Ian Alexander Meldrum, mejor conocido solo como Molly Meldrum nació el 29 de enero de 1943 en Orbost, Victoria, Australia.

Fue un reconocido periodista australiano, famoso por presentar el programa musical Countdown, emitido por la cadena ABC entre 1974 y 1987.

Molly Meldrum también será recordado por impulsar las carreras de numerosos artistas australianos e internacionales en la industria musical.

¿Quién fue Molly Meldrum? El periodista australiano murió a los 83 años (Molly Meldrum)

¿Qué edad tenía Molly Meldrum, el periodista australiano?

Molly Meldrum, el periodista australiano tenía 83 años al momento de su muerte.

¿Quién era la pareja de Molly Meldrum?

Molly Meldrum fue una de primeras figuras abiertamente homosexuales que mantuvo una relación de más de 30 años con su pareja, el empresario tailandés Yan Wongngam, quien lo acompañó hasta su muerte.

¿De qué signo zodiacal era Molly Meldrum, el periodista australiano?

Molly Meldrum era del signo zodiacal Acuario.

¿Cuántos hijos tuvo Molly Meldrum?

Molly Meldrum no tuvo hijos biológicos, pero adoptó y crió de manera informal a Morgan Scholes, a quien consideraba su hijo y su familia cercana.

¿Qué estudio Molly Meldrum, el periodista australiano?

Molly Meldrum estudió en la escuela primaria en Quambatook y en la secundaria Taylors College, jamás estudió una carrera universitaria.

¿En qué trabajó Molly Meldrum?

Molly Meldrum tuvo una larga carrera en la industria del entretenimiento y la música por más de cinco décadas.

En la televisión Molly Meldrum resalto en el programa Countdown (1974–1987) de la cadena ABC, desde donde impulsó a estrellas locales como AC/DC, INXS y Kylie Minogue,

Como periodista, Molly Meldrum escribió columnas y fue editor asistente en el periódico musical Go-Set (1966–1974), además de colaborar en Listener-In TV y TV Week.

Mientras que como productor musical, Molly Meldrum fundó su propio sello discográfico, Melodian Records.