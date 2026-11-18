Daniel Michael Carney, conocido como Dan Carney, fue un empresario estadounidense reconocido por ser uno de los fundadores de Pizza Hut.

Junto con su hermano menor, Frank Carney, abrió el primer establecimiento de la compañía en Wichita, Kansas, en 1958. Para iniciar el negocio utilizaron un préstamo de 600 dólares que les proporcionó su madre.

Murió el 13 de noviembre de 2026 a los 95 años en Wichita, Kansas.

¿Quién fue Dan Carney?

Dan Carney fue un empresario estadounidense nacido en Kansas City, Misuri. Creció en Wichita, Kansas, donde desarrolló buena parte de su vida personal y profesional.

Fue uno de los doce hijos de Mike y Mary Frances Carney. Su familia tenía un negocio de abarrotes en Wichita, en el que Dan comenzó a colaborar desde joven después de la muerte de su padre.

Muere Dan Carney, cofundador de Pizza Hut, a los 95 años (Wichita State University / Facebook)

¿Cuántos años tenía Dan Carney?

Dan Carney tenía 95 años al momento de su muerte, ocurrida el 13 de noviembre de 2026 en Wichita, Kansas.

Nació el 6 de octubre de 1931 y falleció poco más de un mes después de cumplir 95 años.

¿Quién fue la esposa de Dan Carney?

Dan Carney estuvo casado en dos ocasiones. Su primera esposa fue Beverly Singleton, a quien conoció durante sus años universitarios; contrajeron matrimonio el 11 de febrero de 1954 y permanecieron juntos hasta el fallecimiento de ella, en 1998.

En 2001, el empresario se casó con Gayla Wagnon Coulter, con quien compartió sus últimos 25 años de vida.

¿Qué signo zodiacal era Dan Carney?

Por haber nacido el 6 de octubre, Dan Carney pertenecía al signo zodiacal Libra.

Dan Carney, cofundador Pizza Hut (Especial)

¿Quiénes fueron los hijos de Dan Carney?

Dan Carney tuvo seis hijos con su primera esposa, Beverly Singleton: Mike, Karen, Kay, Matt, Tricia y Polly. Su hija Kay falleció antes que él.

También tuvo tres hijastros de su segundo matrimonio: Jay Coulter, Christie Somes y Lynnie Tolk.

Al momento de su muerte, le sobrevivían cinco de sus hijos y tres hijastros, además de 15 nietos y 22 bisnietos.

¿Qué estudió Dan Carney?

Dan Carney estudió Administración de Empresas y Economía en la Universidad de Wichita, actualmente conocida como Wichita State University. Se graduó en 1953.

Décadas después regresó a la institución para continuar su formación y obtuvo una maestría en Administración de Empresas (MBA) en 2004, 51 años después de concluir sus estudios universitarios.

¿En qué trabajó Dan Carney?

Dan Carney comenzó su trayectoria laboral en el negocio familiar de abarrotes, donde colaboró durante su juventud. Posteriormente, sirvió como primer teniente en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y, tras concluir su servicio militar, se incorporó a proyectos empresariales.

En 1958 fundó Pizza Hut junto con su hermano Frank. Ambos consiguieron 600 dólares prestados por su madre para abrir su primer restaurante en Wichita, Kansas, el 15 de junio de ese año. El establecimiento comenzó como un pequeño negocio dirigido principalmente a estudiantes universitarios.

En 1977, los hermanos Carney vendieron la compañía a PepsiCo por aproximadamente 300 millones de dólares.

Después de su participación en Pizza Hut, Dan mantuvo actividades empresariales y dedicó buena parte de su tiempo al trabajo comunitario.